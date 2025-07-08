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В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
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В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 3721 просмотра

За первое полугодие 2025 года в Сумах поврежден 161 многоквартирный дом, тогда как за весь 2024 год — 19. Всего с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года в Сумах зафиксировано 142 погибших и 1460 поврежденных зданий.

В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году

За полгода 2025 года в Сумах из-за агрессии РФ было повреждено более 160 многоквартирных домов, тогда как в прошлом году - 19. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Сумском городском совете.

Повреждения и разрушения домов в Сумах

В 2024 году повреждено домохозяйств всего 2013, из них:

  • частные жилые дома - 378;
    • квартиры – 1651;
      • многоквартирные дома – 19.

        Разрушено домохозяйств всего 51, из них:

        • частные жилые дома -5;
          • квартиры - 46;
            • многоквартирные дома - 1.

              В 2025 году повреждено домохозяйств всего 1870, из них:

              • частные жилые дома - 226;
                • квартиры – 1483;
                  • многоквартирные дома – 161.

                    Разрушено домохозяйств всего 9, из них:

                    • частные жилые дома - 3;

                    • квартиры - 28;

                    • многоквартирные дома – 1.

                    Удар рф по Сумам 3 июня: ГУР установило причастных российских военных01.07.25, 14:23 • 1625 просмотров

                    По информации управления муниципальной безопасности Сумского городского совета, сообщается, что исполнительными органами Сумского городского совета в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины с 24.02.2022 по 24.06.2025 на территории Сумской городской территориальной общины зафиксировано:

                    • количество погибших людей - 142;
                      • количество поврежденных зданий всего - 1460, из них:

                        - поврежденных жилых домов многоквартирных - 293;

                        - поврежденных жилых домов частных - 868;

                        - другие здания – 299.

                        В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей03.07.25, 15:41 • 80413 просмотров

                        Учреждения здравоохранения

                        В Управлении здравоохранения Сумского городского совета УНН сообщили, что по состоянию на 1 июля 2025 года, начиная с 24 февраля 2022 года, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины повреждено 16 зданий в 6 подчиненных лечебных учреждениях Управления.

                        Пропавшие без вести

                        В Департаменте социальной защиты населения (ДСЗН СГС) Сумского городского совета сообщили УНН в ответ на запрос, что в рамках предоставленных полномочий департамента по предоставлению количества погибших гражданских лиц в городе Сумы сообщают, что начиная с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года по вопросу получения материальной помощи семьям, члены которых погибли / были признаны в установленном законодательством порядке безвестно отсутствующими / объявлены умершими при условии наступления таких обстоятельств на территории Сумской городской территориальной общины в результате воздушных или артиллерийских обстрелов с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в департамент обратилось 74 семьи по 81 погибшему.

                        За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год03.07.25, 17:02 • 198069 просмотров

                        Анна Мурашко

                        Анна Мурашко

                        ОбществоНовости Мира
                        Украина
                        Сумы
                        Киев
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                        Gas TTF
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