В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году

За полгода 2025 года в Сумах из-за агрессии РФ было повреждено более 160 многоквартирных домов, тогда как в прошлом году - 19. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Сумском городском совете.

Повреждения и разрушения домов в Сумах

В 2024 году повреждено домохозяйств всего 2013, из них:

частные жилые дома - 378;

квартиры – 1651;

многоквартирные дома – 19.

Разрушено домохозяйств всего 51, из них:

частные жилые дома -5;

квартиры - 46;

многоквартирные дома - 1.

В 2025 году повреждено домохозяйств всего 1870, из них:

частные жилые дома - 226;

квартиры – 1483;

многоквартирные дома – 161.

Разрушено домохозяйств всего 9, из них:

• частные жилые дома - 3;

• квартиры - 28;

• многоквартирные дома – 1.

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По информации управления муниципальной безопасности Сумского городского совета, сообщается, что исполнительными органами Сумского городского совета в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины с 24.02.2022 по 24.06.2025 на территории Сумской городской территориальной общины зафиксировано:

количество погибших людей - 142;

количество поврежденных зданий всего - 1460, из них:

- поврежденных жилых домов многоквартирных - 293;

- поврежденных жилых домов частных - 868;

- другие здания – 299.

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Учреждения здравоохранения

В Управлении здравоохранения Сумского городского совета УНН сообщили, что по состоянию на 1 июля 2025 года, начиная с 24 февраля 2022 года, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины повреждено 16 зданий в 6 подчиненных лечебных учреждениях Управления.

Пропавшие без вести

В Департаменте социальной защиты населения (ДСЗН СГС) Сумского городского совета сообщили УНН в ответ на запрос, что в рамках предоставленных полномочий департамента по предоставлению количества погибших гражданских лиц в городе Сумы сообщают, что начиная с 24 февраля 2022 года по 24 июня 2025 года по вопросу получения материальной помощи семьям, члены которых погибли / были признаны в установленном законодательством порядке безвестно отсутствующими / объявлены умершими при условии наступления таких обстоятельств на территории Сумской городской территориальной общины в результате воздушных или артиллерийских обстрелов с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в департамент обратилось 74 семьи по 81 погибшему.

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