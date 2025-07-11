Количество атак дронами на Сумщину значительно возросло - ГПСУ

Пограничники в пределах Сумской области наблюдают увеличение количества обстрелов с помощью беспилотников. Ранее враг чаще наносил удары из артиллерии. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Ежедневно враг не прекращает обстреливать, в том числе и территорию Сумщины, и приграничье этой территории. Нет, наверное, такого направления, где враг бы не совершал свои террористические действия, нанося удары со своей территории. Для обстрелов враг использует все имеющееся вооружение. Сейчас мы видим, что все же количество обстрелов с помощью беспилотников значительно возросло, если сравнить, например, с периодом до этого года, когда все же преобладала артиллерия. Сейчас дроны - это и сбросы с БПлА, это и FPV-дроны, дроны на оптоволокне, это и артиллерия - сказал Демченко.

Он также подчеркнул, что враг также прицельно бьет и по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население Украины, уничтожая инфраструктуру, дома людей.

По его словам, активно дроны на оптоволокне оккупанты применяют именно в Сумской области, хотя удары дронами также присутствуют в пределах Харьковской области.

Напомним

Российские войска утром дронами атаковали Сумы, известно об одном пострадавшем. В Сумской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов двое раненых.