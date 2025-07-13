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російські дрони атакували Сумщину: двоє чоловіків отримали поранення

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Увечері 12 липня російські дрони атакували Шосткінську громаду Сумської області, поранивши двох чоловіків 1968 та 1971 років народження. Один із постраждалих перебуває у важкому стані з тяжкими опіками.

російські дрони атакували Сумщину: двоє чоловіків отримали поранення

Ввечері у суботу, 12 липня, росія атакувала дронами Шосткінську громаду Сумської області, двох людей було поранено. Про це повідомляє УНН із посиланням на тимчасово виконуючу обов’язки голови Шосткинської РВА Оксану Тарасюк.

Деталі

За її словами, поранені двоє чоловіків 1968 та 1971 років народження.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що один із постраждалих перебуває у важкому стані – має тяжкі опіки.

Інформацію про атаку на Шосткінську громаду підтвердив начальник Сумської ОВА Володимир Григоров. За його словами, близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі.

Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення

- розповів Григоров.

Він додав, що наслідки ворожого удару уточнюються.

Нагадаємо

Напередодні у Сумській області внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, виникла пожежа у житловому секторі. У Великочернеччинському старостаті палало два будинки, ще два пошкоджено.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сумська область
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