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российские дроны атаковали Сумщину: двое мужчин получили ранения

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Вечером 12 июля российские дроны атаковали Шосткинскую общину Сумской области, ранив двух мужчин 1968 и 1971 годов рождения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с тяжелыми ожогами.

российские дроны атаковали Сумщину: двое мужчин получили ранения

Вечером в субботу, 12 июля, Россия атаковала дронами Шосткинскую общину Сумской области, два человека были ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на временно исполняющую обязанности главы Шосткинской РВА Оксану Тарасюк.

Детали

По ее словам, ранены двое мужчин 1968 и 1971 годов рождения.

Тем временем местные паблики сообщают, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии – имеет тяжелые ожоги.

Информацию об атаке на Шосткинскую общину подтвердил начальник Сумской ОВА Владимир Григоров. По его словам, около 22:00 враг нанес массированный удар БпЛА по гражданской инфраструктуре.

В результате атаки загорелись нежилые помещения

- рассказал Григоров.

Он добавил, что последствия вражеского удара уточняются.

Напомним

Накануне в Сумской области в результате обстрелов погибли два человека, возник пожар в жилом секторе. В Великочернеччинском старостате горели два дома, еще два повреждены.

Количество атак дронами на Сумщину значительно возросло - ГПСУ11.07.25, 13:18 • 3296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
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