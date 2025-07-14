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На Сумщине враг атаковал дроном медиков во время эвакуации раненого

Киев • УНН

 • 156 просмотра

На Сумщине российский дрон атаковал медиков, эвакуировавших раненого гражданского. За сутки 13 июля в результате российских атак пострадали 9 человек, один погиб.

На Сумщине враг атаковал дроном медиков во время эвакуации раненого

российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области. Об этом сообщил начальник местной ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, после удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку – уже по бригаде экстренной медицинской помощи.

У них острая реакция на стресс. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь

- отметил Грогоров.

Он также рассказал, что всего за сутки 13 июля в результате российских атак на Сумщине пострадали 9 человек, один человек погиб.

"Обстрелы фиксировали в ряде общин области. Раненые гражданские – в Шосткинской, Середино-Будской, Сумской и Новослободской общинах", - констатировал руководитель ОВА.

Напомним

12 июля в Сумской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли два человека. Также возник пожар в жилом секторе одной из общин.

российские дроны атаковали Сумщину: двое мужчин получили ранения13.07.25, 04:16 • 3482 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
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