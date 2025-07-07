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Ворог знову атакував Сумщину: 74-річна жінка отримала множинні травми

Київ • УНН

 • 569 перегляди

У Сумській області ворог атакував Хотінську громаду, внаслідок чого 74-річна жінка отримала множинні травми та була госпіталізована. За добу зафіксовано майже 90 обстрілів, є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Ворог знову атакував Сумщину: 74-річна жінка отримала множинні травми

У Сумській області російські війська завдали чергового удару по Хотінській громаді, є постраждала, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворог знову атакував Хотінську громаду. Унаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Літня мешканка отримала множинні травми

- написав Григоров.

За його словами, жінку доставили до лікарні, де надається вся необхідна медична допомога.

"Такі удари - чергове свідчення того, що ворог цілить по цивільному населенню. З територій, які постійно перебувають під ворожим вогнем, триває евакуація. Прошу всіх жителів прикордоння не нехтувати власною безпекою та наважитися евакуюватися в більш безпечні райони", - наголосив Григоров.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, за минулу добу внаслідок російських обстрілів території області є загиблі й поранені мирні жителі: у Хотінській громаді через удар FPV-дроном (1 вибух) поранено 1 особу; у Сумській громаді (Битицький старостинський округ) через удар FPV-дронами поранено одну цивільну особу. Через удари БпЛА загинули 2 особи, поранено 1 особу.

Протягом доби, з ранку 6 липня до ранку 7 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: майже 30 скидань ВОГ з БпЛА; майже 20 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

У Сумській громаді (Битицький старостинський округ) пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, 23 приватних будинки (5 з них знищено); у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Хотінській громаді Сумщини виявили тіла двох загиблих від обстрілів рф07.07.25, 12:39 • 968 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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