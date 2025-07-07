Враг снова атаковал Сумщину: 74-летняя женщина получила множественные травмы

В Сумской области российские войска нанесли очередной удар по Хотинской общине, есть пострадавшая, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Враг снова атаковал Хотинскую общину. В результате обстрела пострадала 74-летняя женщина. Пожилая жительница получила множественные травмы - написал Григоров.

По его словам, женщину доставили в больницу, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Такие удары - очередное свидетельство того, что враг целится по гражданскому населению. С территорий, которые постоянно находятся под вражеским огнем, продолжается эвакуация. Прошу всех жителей приграничья не пренебрегать собственной безопасностью и решиться эвакуироваться в более безопасные районы", - подчеркнул Григоров.

Дополнение

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки в результате российских обстрелов территории области есть погибшие и раненые мирные жители: в Хотинской общине из-за удара FPV-дроном (1 взрыв) ранен 1 человек; в Сумской общине (Битицкий старостинский округ) из-за удара FPV-дронами ранен один гражданский. Из-за ударов БпЛА погибли 2 человека, ранен 1 человек.

В течение суток, с утра 6 июля до утра 7 июля 2025 года, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА: почти 30 сбросов ВОГ с БпЛА; почти 20 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами и ракетные удары по территории Сумщины.

В Сумской общине (Битицкий старостинский округ) поврежден объект гражданской инфраструктуры, 23 частных дома (5 из них уничтожены); в Ворожбянской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В Хотинской общине Сумщины обнаружили тела двух погибших от обстрелов рф