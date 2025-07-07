В Хотинской общине Сумщины обнаружили тела двух погибших от обстрелов рф

Сегодня, 7 июля, в Хотинской общине Сумской области обнаружили тела двух погибших от вражеских обстрелов рф. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Предварительно, мужчины 60 и 48 лет получили смертельные осколочные ранения в результате попадания российского ударного БпЛА - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что тела погибших обнаружили сегодня на месте атаки.

Напомним

2 июля вражеский беспилотник атаковал Сумскую общину около 18:00, попав в Ковпаковском районе. Взрывной волной повреждены окна маршрутки, нескольких частных автомобилей и жилого дома, пострадавших нет.