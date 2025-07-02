У Сумській громаді є влучання ворожого безпілотника: вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки
Київ • УНН
Ворожий безпілотник атакував Сумську громаду близько 18:00, влучивши у Ковпаківському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, кількох приватних автомобілів та житлового будинку, постраждалих немає.
Ворог атакував Сумську громаду безпілотником. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, близько 18:00 ворожий БпЛА атакував Сумську громаду.
Є влучання у Ковпаківському районі обласного центру. Попередньо, обійшлося без постраждалих
Додамо
Крім того, як повідомили в ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, яка в момент атаки проїжджала повз. Водій оперативно відʼїхав на безпечну відстань і висадив пасажирів – ніхто з них не постраждав.
Також пошкоджено вікна в кількох приватних автомобілях та у житловому будинку.
Триває обстеження території. На місці працюють усі необхідні служби.
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