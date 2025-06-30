ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України зупинили просування російських військ і стабілізували ситуацію на північнослобожанському напрямку. ЗСУ відтіснили противника від Сум, звільнили Андріївку та просунулися в районі Олексіївки.
Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північнослобожанському напрямку і не дають російським військам прорватися у глиб Сумської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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За даними Генштабу, активні дії Збройних сил України на даному напрямку, а також у курській області скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб. В результаті ці угруповання не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський.
На даний час ситуація стабілізована, повідомив Генеральний штаб. Вороже просування було зупинено по лінії від населеного пункту Юнаківка до російського кордону і далі, вже на територію глушковського району курської області.
Українські війська тримають оборону на даному рубежі проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. В результаті ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка і просунулись в районі Олексіївки, а противника відтіснили далі від Сум.
Водночас росіяни задіяли на даному напрямку свої найкращі сили. Йдеться про морську піхоту, десантників, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ. Також противник активно використовує далекобійну артилерію, ударні дрони і авіацію – окупанти намагаються витіснити наші війська з курської і бєлгородської областей.
Нагадаємо
російська армія не має достатньо ресурсів для створення буферної зони вздовж кордону з Сумською, Чернігівською та Харківською областями. У кремлі хочуть повністю захопити всю Україну, але окупанти несуть значні втрати і застосовують лише піхотні групи, без бронетехніки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.