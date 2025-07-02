В Сумской громаде есть попадание вражеского беспилотника: взрывной волной повреждены окна маршрутки
Киев • УНН
Вражеский беспилотник атаковал Сумскую громаду около 18:00, попав в Ковпаковском районе. Взрывной волной повреждены окна маршрутки, нескольких частных автомобилей и жилого дома, пострадавших нет.
Враг атаковал Сумскую громаду беспилотником. Взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, около 18:00 вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду.
Есть попадание в Ковпаковском районе областного центра. Предварительно, обошлось без пострадавших
Добавим
Кроме того, как сообщили в ОВА, взрывной волной повреждены окна маршрутки, которая в момент атаки проезжала мимо. Водитель оперативно отъехал на безопасное расстояние и высадил пассажиров – никто из них не пострадал.
Также повреждены окна в нескольких частных автомобилях и в жилом доме.
Продолжается обследование территории. На месте работают все необходимые службы.
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