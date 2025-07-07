У Хотінській громаді Сумщини виявили тіла двох загиблих від обстрілів рф
Київ • УНН
У Хотінській громаді Сумської області виявили тіла двох чоловіків 60 та 48 років. Вони отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА.
Сьогодні, 7 липня, у Хотінській громаді на Сумщині виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів рф. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Попередньо, чоловіки 60 та 48 років отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА
Григоров додав, що тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.
Нагадаємо
2 липня ворожий безпілотник атакував Сумську громаду близько 18:00, влучивши у Ковпаківському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, кількох приватних автомобілів та житлового будинку, постраждалих немає.