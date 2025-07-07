У Хотінській громаді Сумщини виявили тіла двох загиблих від обстрілів рф

Сьогодні, 7 липня, у Хотінській громаді на Сумщині виявили тіла двох загиблих від ворожих обстрілів рф. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Попередньо, чоловіки 60 та 48 років отримали смертельні осколкові поранення внаслідок влучання російського ударного БпЛА - йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що тіла загиблих виявили сьогодні на місці атаки.

Нагадаємо

2 липня ворожий безпілотник атакував Сумську громаду близько 18:00, влучивши у Ковпаківському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна маршрутки, кількох приватних автомобілів та житлового будинку, постраждалих немає.