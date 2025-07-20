На Сумщині протягом тижня було евакуйовано 60 людей, серед них 10 дітей

В Сумській області триває евакуація з прикордонних громад. Зокрема, за цей тиждень з трьох районів евакуювалися понад 60 людей, серед них десять дітей, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

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"Це мешканці Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад", - повідомив Григоров.

Він додав, що наразі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області, які постійно обстрілює російська армія.

"Ми продовжуємо допомагати всім, хто ухвалює рішення залишити небезпечні населені пункти", - підкреслив Григоров.

Він додав, що на безпечніших територіях люди можуть звернутися до транзитного центру, отримати базову гуманітарну, медичну, психологічну допомогу, оформити виплати та дізнатися про варіанти розселення.

"У центрі також можна записатися на щотижневий безкоштовний евакуаційний рейс потяга №45 Суми–Ужгород. Телефон для довідок: 068 937 0000", - зазначив Григоров.

Доповнення

На Сумщині російський дрон атакував медиків, які евакуювали пораненого цивільного. За добу 13 липня внаслідок російських атак постраждало 9 людей, одна загинула.

У Сумській області ворог атакував Хотінську громаду, внаслідок чого 74-річна жінка отримала множинні травми та була госпіталізована. За добу зафіксовано майже 90 обстрілів, є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.