Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики

Згідно з послідовними повідомленнями ЗМІ, актор володіє 10% часткою в готельному проекті в пристані Герцлія, приблизно за 15 кілометрів на північ від Тель-Авіва. Зірка Голлівуду отримав дозвіл на будівництво екологічно сертифікованого готелю, який складатиметься з 14 поверхів.

Передає УНН із посиланням на Il Messaggero, New Musical Express та The Jerusalem Post.

Деталі

Леонардо Ді Капріо отримав "зелене світло" на будівництво розкішного еко-готелю на середземноморському узбережжі Ізраїлю. Проект відомий актор співфінансує - про партнерство щодо будівництва розкішного готелю було оголошено у 2018 році. Інформацію про "еко-готель" в Герцлія Марина, поблизу Тель-Авіва вже потрапила у заголовки ЗМІ Ізраїлю.

Довідково

Таким чином, через шість років після попереднього оголошення проєкту будівництва, актор нарешті отримав остаточне схвалення на реалізацію цієї ідеї.

Однією з причин, чому проєкт так довго не схвалювався, є запит групи Hagag щодо збільшення прав на будівництво готелю. - пише Il Messaggero, із посиланням на дані ЗМІ Ізраїлю.

Площа готелю та його території збільшиться (якщо буде остаточне схвалення) з початкового плану у 10 000 квадратних метрів до 51 000 квадратних метрів. Це дозволить побудувати 14-поверховий готель на 365 номерів.

Вже схвалено будівництво підземного паркінгу площею 8 000 квадратних метрів.

Доповнення

Багато хто розкритикував розкішний проєкт, звинувативши його в екологічно шкідливому та нечутливому виборі.

Крок викликав певні суперечки в Інтернеті на тлі конфлікту Ізраїлю з Газою.

Ді Капріо наразі є Посланцем миру ООН, але, згідно зі звітом журналу Far Out, він не висловлювався щодо ситуації, яку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 29 липня назвав "гуманітарною катастрофою епічних масштабів". - пише New Musical Express.

Розкритикував актора письменник та активіст Шон Кінг:

Поки Газа голодує, Леонардо ДіКапріо будує 14-поверховий розкішний готель в Ізраїлі - заявив він у X (раніше Twitter).

Нагадаємо

У центральній частині сектору Газа натовпи голодних людей штурмували продуктовий склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

Франція найближчими днями розпочне повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Сектор Газа для задоволення нагальних потреб цивільного населення.