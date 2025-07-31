Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики
Київ • УНН
Актор Леонардо Ді Капріо отримав остаточне схвалення на будівництво 14-поверхового розкішного еко-готелю в Герцлії, Ізраїль. Проєкт, у якому актор володіє 10% часткою, викликав критику через його масштаб та поточний конфлікт у регіоні.
Згідно з послідовними повідомленнями ЗМІ, актор володіє 10% часткою в готельному проекті в пристані Герцлія, приблизно за 15 кілометрів на північ від Тель-Авіва. Зірка Голлівуду отримав дозвіл на будівництво екологічно сертифікованого готелю, який складатиметься з 14 поверхів.
Передає УНН із посиланням на Il Messaggero, New Musical Express та The Jerusalem Post.
Деталі
Леонардо Ді Капріо отримав "зелене світло" на будівництво розкішного еко-готелю на середземноморському узбережжі Ізраїлю. Проект відомий актор співфінансує - про партнерство щодо будівництва розкішного готелю було оголошено у 2018 році. Інформацію про "еко-готель" в Герцлія Марина, поблизу Тель-Авіва вже потрапила у заголовки ЗМІ Ізраїлю.
Довідково
Таким чином, через шість років після попереднього оголошення проєкту будівництва, актор нарешті отримав остаточне схвалення на реалізацію цієї ідеї.
Однією з причин, чому проєкт так довго не схвалювався, є запит групи Hagag щодо збільшення прав на будівництво готелю.
Площа готелю та його території збільшиться (якщо буде остаточне схвалення) з початкового плану у 10 000 квадратних метрів до 51 000 квадратних метрів. Це дозволить побудувати 14-поверховий готель на 365 номерів.
Вже схвалено будівництво підземного паркінгу площею 8 000 квадратних метрів.
Доповнення
Багато хто розкритикував розкішний проєкт, звинувативши його в екологічно шкідливому та нечутливому виборі.
Крок викликав певні суперечки в Інтернеті на тлі конфлікту Ізраїлю з Газою.
Ді Капріо наразі є Посланцем миру ООН, але, згідно зі звітом журналу Far Out, він не висловлювався щодо ситуації, яку Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 29 липня назвав "гуманітарною катастрофою епічних масштабів".
Розкритикував актора письменник та активіст Шон Кінг:
Поки Газа голодує, Леонардо ДіКапріо будує 14-поверховий розкішний готель в Ізраїлі
Нагадаємо
У центральній частині сектору Газа натовпи голодних людей штурмували продуктовий склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).
Франція найближчими днями розпочне повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Сектор Газа для задоволення нагальних потреб цивільного населення.