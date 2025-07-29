Франція проведе повітряну доставку гуманітарної допомоги в Газу
Київ • УНН
Франція найближчими днями розпочне повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Сектор Газа для задоволення нагальних потреб цивільного населення. Ця операція не замінить необхідності збільшення обсягів допомоги через наземні перевезення.
Париж "найближчими днями" розпочне доставку гуманітарної допомоги в сектор Газа з метою "реагування на найнеобхідніші і нагальні потреби цивільного населення".
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Міністерство закордонних справ у Парижі підтвердило про плани найближчими днями провести повітряну операцію з метою доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази. Ідеться про те, щоб скинути гуманітарну допомогу над сектором Газа, яка включає у себе речі для забезпечнення найбільш нагальних і базових потреб цивільного населення.
Уточнення
- будуть вжиті найбільші запобіжні заходи для забезпечення безпеки населення;
- операції не мають на меті замінити значне збільшення обсягів допомоги, яке вимагатиме негайного відкриття Ізраїлем наземних переправ.
"Франція також працює над наземними перевезеннями", що є найефективнішим рішенням для забезпечення безперешкодного масового транспортування гуманітарних товарів, яких відчайдушно потребує населення", – додало дипломатичне джерело у Парижі.
Нагадаємо
У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою.
Ще у минулому році УНН повідомляв, що 70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання