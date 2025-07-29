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Франція проведе повітряну доставку гуманітарної допомоги в Газу

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Франція найближчими днями розпочне повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги в Сектор Газа для задоволення нагальних потреб цивільного населення. Ця операція не замінить необхідності збільшення обсягів допомоги через наземні перевезення.

Франція проведе повітряну доставку гуманітарної допомоги в Газу

Париж "найближчими днями" розпочне доставку гуманітарної допомоги в сектор Газа з метою "реагування на найнеобхідніші і нагальні потреби цивільного населення".

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Міністерство закордонних справ у Парижі підтвердило про плани найближчими днями провести повітряну операцію з метою доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази. Ідеться про те, щоб скинути гуманітарну допомогу над сектором Газа, яка включає у себе речі для забезпечнення найбільш нагальних і базових потреб цивільного населення. 

Уточнення

  • будуть вжиті найбільші запобіжні заходи для забезпечення безпеки населення;
    • операції не мають на меті замінити значне збільшення обсягів допомоги, яке вимагатиме негайного відкриття Ізраїлем наземних переправ.

      "Франція також працює над наземними перевезеннями", що є найефективнішим рішенням для забезпечення безперешкодного масового транспортування гуманітарних товарів, яких відчайдушно потребує населення", – додало дипломатичне джерело у Парижі.

      Нагадаємо

      У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою. 

      Ще у минулому році УНН повідомляв, що 70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Новини Світу
      Ізраїль
      Організація Об'єднаних Націй
      Париж
      Франція
      Сектор Газа
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