Франція проведе повітряну доставку гуманітарної допомоги в Газу

Париж "найближчими днями" розпочне доставку гуманітарної допомоги в сектор Газа з метою "реагування на найнеобхідніші і нагальні потреби цивільного населення".

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Міністерство закордонних справ у Парижі підтвердило про плани найближчими днями провести повітряну операцію з метою доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази. Ідеться про те, щоб скинути гуманітарну допомогу над сектором Газа, яка включає у себе речі для забезпечнення найбільш нагальних і базових потреб цивільного населення.

Уточнення

будуть вжиті найбільші запобіжні заходи для забезпечення безпеки населення;

операції не мають на меті замінити значне збільшення обсягів допомоги, яке вимагатиме негайного відкриття Ізраїлем наземних переправ.

"Франція також працює над наземними перевезеннями", що є найефективнішим рішенням для забезпечення безперешкодного масового транспортування гуманітарних товарів, яких відчайдушно потребує населення", – додало дипломатичне джерело у Парижі.

Нагадаємо

У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою.

Ще у минулому році УНН повідомляв, що 70% населення на півночі Гази стикається з критичним рівнем голоду, а 27 дітей і 3 дорослих померли від недоїдання