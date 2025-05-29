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У Газі голодні люди штурмували склад ООН: є загиблі - BBC

Київ • УНН

 • 522 перегляди

У Газі голодні люди штурмували склад ООН з продовольством через продовольчу кризу, спричинену блокадою. Щонайменше двоє загинули, багато поранених, потреби "вийшли з-під контролю".

У Газі голодні люди штурмували склад ООН: є загиблі - BBC

У центральній частині сектору Газа натовпи голодних людей штурмували продуктовий склад Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). Внаслідок інциденту загинуло щонайменше двоє осіб, ще кілька дістали поранення. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Відеокадри інформаційного агентства AFP показали, як натовпи людей вриваються на склад Al-Ghafari в Дейр-ель-Балаху і забирають мішки з борошном і коробки з їжею, під звуки пострілів. Втім, не відразу одразу стало зрозуміло, звідки вони лунають.

У заяві ВПП йдеться про те, що гуманітарні потреби в секторі Газа "вийшли з-під контролю" після майже тримісячної ізраїльської блокади, яка була ослаблена минулого тижня.

У ВПП заявили, що запаси продовольства були заздалегідь розміщені на складі для розподілу.

Газі необхідно негайно збільшити продовольчу допомогу. Це єдиний спосіб переконати людей у тому, що вони не будуть голодувати

- йдеться у заяві організації.

ВПП заявила також, що "постійно попереджала про тривожні та погіршені умови на місцях, а також про ризики, пов'язані з обмеженням гуманітарної допомоги для людей, які голодують і відчайдушно її потребують".

Трамп: у Газі голодують, США подбають про вирішення проблеми16.05.25, 14:29 • 3851 перегляд

Ізраїльська влада повідомила, що у середу в Газу було направлено 121 вантажівку з гуманітарною допомогою, втім в ООН назвали ці зусилля "рятувальною шлюпкою після того, як корабель затонув".

Паралельно в секторі діє суперечлива приватна ініціатива — Gaza Humanitarian Foundation (GHF), яку підтримують США та Ізраїль. Ця структура працює поза координацією з ООН і використовує американських підрядників з безпеки. В ООН розкритикували цю систему, назвавши її непридатною для ефективної доставки допомоги.

За даними Управління ООН з прав людини, ще 47 людей були поранені під час штурму одного з центрів GHF у Рафасі.

Джонатан Віттолл, голова гуманітарного управління ООН на окупованих палестинських територіях, також заявив, що немає жодних доказів того, що ХАМАС перенаправляє допомогу, координовану через надійні гуманітарні канали.

Він заявив, що реальним розкраданням гуманітарної допомоги від початку війни займалися злочинні угруповання, яким ізраїльська армія "дозволила діяти поблизу контрольно-пропускного пункту Керем-Шалом у секторі Газа".

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа.

Згодом він заявив, що Ізраїль контролюватиме всю Газу, попри тиск.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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