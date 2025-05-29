В Газе голодные люди штурмовали склад ООН: есть погибшие - BBC

В центральной части сектора Газа толпы голодных людей штурмовали продуктовый склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). В результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Видеокадры информационного агентства AFP показали, как толпы людей врываются на склад Al-Ghafari в Дейр-эль-Балахе и забирают мешки с мукой и коробки с едой, под звуки выстрелов. Впрочем, не сразу стало понятно, откуда они раздаются.

В заявлении ВПП говорится о том, что гуманитарные потребности в секторе Газа "вышли из-под контроля" после почти трехмесячной израильской блокады, которая была ослаблена на прошлой неделе.

В ВПП заявили, что запасы продовольствия были заранее размещены на складе для распределения.

Газе необходимо немедленно увеличить продовольственную помощь. Это единственный способ убедить людей в том, что они не будут голодать - говорится в заявлении организации.

ВПП заявила также, что "постоянно предупреждала о тревожных и ухудшенных условиях на местах, а также о рисках, связанных с ограничением гуманитарной помощи для людей, которые голодают и отчаянно в ней нуждаются".

Трамп: в Газе голодают, США позаботятся о решении проблемы

Израильские власти сообщили, что в среду в Газу было направлено 121 грузовик с гуманитарной помощью, впрочем в ООН назвали эти усилия "спасательной шлюпкой после того, как корабль затонул".

Параллельно в секторе действует противоречивая частная инициатива — Gaza Humanitarian Foundation (GHF), которую поддерживают США и Израиль. Эта структура работает вне координации с ООН и использует американских подрядчиков по безопасности. В ООН раскритиковали эту систему, назвав ее непригодной для эффективной доставки помощи.

По данным Управления ООН по правам человека, еще 47 человек были ранены во время штурма одного из центров GHF в Рафахе.

Джонатан Виттолл, глава гуманитарного управления ООН на оккупированных палестинских территориях, также заявил, что нет никаких доказательств того, что ХАМАС перенаправляет помощь, координируемую через надежные гуманитарные каналы.

Он заявил, что реальным разворовыванием гуманитарной помощи с начала войны занимались преступные группировки, которым израильская армия "позволила действовать вблизи контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом в секторе Газа".

Напомним

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил немедленное возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Впоследствии он заявил, что Израиль будет контролировать всю Газу, несмотря на давление.