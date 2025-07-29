Франция проведет воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

Париж "в ближайшие дни" начнет доставку гуманитарной помощи в сектор Газа с целью "реагирования на самые необходимые и неотложные нужды гражданского населения".

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Министерство иностранных дел в Париже подтвердило планы в ближайшие дни провести воздушную операцию с целью доставки гуманитарной помощи для жителей Газы. Речь идет о том, чтобы сбросить гуманитарную помощь над сектором Газа, которая включает в себя вещи для обеспечения наиболее неотложных и базовых потребностей гражданского населения.

Уточнение

будут приняты самые большие меры предосторожности для обеспечения безопасности населения;

операции не имеют целью заменить значительное увеличение объемов помощи, которое потребует немедленного открытия Израилем наземных переправ.

"Франция также работает над наземными перевозками", что является наиболее эффективным решением для обеспечения беспрепятственной массовой транспортировки гуманитарных товаров, в которых отчаянно нуждается население", – добавил дипломатический источник в Париже.

Напомним

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН с продовольствием из-за продовольственного кризиса, вызванного блокадой.

Еще в прошлом году УНН сообщал, что 70% населения на севере Газы сталкивается с критическим уровнем голода, а 27 детей и 3 взрослых умерли от недоедания