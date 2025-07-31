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Financial Times

Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критики

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Актер Леонардо Ди Каприо получил окончательное одобрение на строительство 14-этажного роскошного эко-отеля в Герцлии, Израиль. Проект, в котором актер владеет 10% долей, вызвал критику из-за его масштаба и текущего конфликта в регионе.

Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критики

Согласно последовательным сообщениям СМИ, актер владеет 10% долей в гостиничном проекте в пристани Герцлия, примерно в 15 километрах к северу от Тель-Авива. Звезда Голливуда получил разрешение на строительство экологически сертифицированного отеля, который будет состоять из 14 этажей.

Передает УНН со ссылкой на Il Messaggero, New Musical Express и The Jerusalem Post.

Детали

Леонардо Ди Каприо получил "зеленый свет" на строительство роскошного эко-отеля на средиземноморском побережье Израиля. Проект известный актер софинансирует - о партнерстве по строительству роскошного отеля было объявлено в 2018 году. Информация об "эко-отеле" в Герцлия Марина, вблизи Тель-Авива уже попала в заголовки СМИ Израиля. 

Справка

Таким образом, спустя шесть лет после предварительного объявления проекта строительства, актер наконец получил окончательное одобрение на реализацию этой идеи.

Одной из причин, почему проект так долго не одобрялся, является запрос группы Hagag относительно увеличения прав на строительство отеля. 

- пишет Il Messaggero, со ссылкой на данные СМИ Израиля.

Площадь отеля и его территории увеличится (если будет окончательное одобрение) с первоначального плана в 10 000 квадратных метров до 51 000 квадратных метров. Это позволит построить 14-этажный отель на 365 номеров.

Уже одобрено строительство подземного паркинга площадью 8 000 квадратных метров. 

Дополнение

Многие раскритиковали роскошный проект, обвинив его в экологически вредном и нечувствительном выборе.

Шаг вызвал определенные споры в Интернете на фоне конфликта Израиля с Газой.

Ди Каприо в настоящее время является Посланником мира ООН, но, согласно отчету журнала Far Out, он не высказывался относительно ситуации, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 июля назвал "гуманитарной катастрофой эпических масштабов".

- пишет New Musical Express.

Раскритиковал актера писатель и активист Шон Кинг:

Пока Газа голодает, Леонардо ДиКаприо строит 14-этажный роскошный отель в Израиле

- заявил он в X (ранее Twitter).

Напомним

В центральной части сектора Газа толпы голодных людей штурмовали продуктовый склад Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

Франция в ближайшие дни начнет воздушную операцию по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения. 

Игорь Тележников

УНН LiteНедвижимость
Израиль
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Франция
Сектор Газа
Тель-Авив