Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критики

Согласно последовательным сообщениям СМИ, актер владеет 10% долей в гостиничном проекте в пристани Герцлия, примерно в 15 километрах к северу от Тель-Авива. Звезда Голливуда получил разрешение на строительство экологически сертифицированного отеля, который будет состоять из 14 этажей.

Передает УНН со ссылкой на Il Messaggero, New Musical Express и The Jerusalem Post.

Леонардо Ди Каприо получил "зеленый свет" на строительство роскошного эко-отеля на средиземноморском побережье Израиля. Проект известный актер софинансирует - о партнерстве по строительству роскошного отеля было объявлено в 2018 году. Информация об "эко-отеле" в Герцлия Марина, вблизи Тель-Авива уже попала в заголовки СМИ Израиля.

Таким образом, спустя шесть лет после предварительного объявления проекта строительства, актер наконец получил окончательное одобрение на реализацию этой идеи.

- пишет Il Messaggero, со ссылкой на данные СМИ Израиля.

Одной из причин, почему проект так долго не одобрялся, является запрос группы Hagag относительно увеличения прав на строительство отеля.

Площадь отеля и его территории увеличится (если будет окончательное одобрение) с первоначального плана в 10 000 квадратных метров до 51 000 квадратных метров. Это позволит построить 14-этажный отель на 365 номеров.

Уже одобрено строительство подземного паркинга площадью 8 000 квадратных метров.

Многие раскритиковали роскошный проект, обвинив его в экологически вредном и нечувствительном выборе.

Шаг вызвал определенные споры в Интернете на фоне конфликта Израиля с Газой.

Ди Каприо в настоящее время является Посланником мира ООН, но, согласно отчету журнала Far Out, он не высказывался относительно ситуации, которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 июля назвал "гуманитарной катастрофой эпических масштабов".