Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпня

З 1 серпня в Україні повертається сплата повного розміру штрафів за порушення вимог використання РРО/ПРРО та запроваджується система відкритого банкінгу, повідомляє УНН.

Повернення повних штрафів за РРО

Сьогодні, 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Відтепер ці пом’якшення втрачають чинність, а штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків будуть стягуватися у повному обсязі.

100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

Державна податкова служба закликала суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

Відкритий банкінг

З 1 серпня в Україні запроваджується система відкритого банкінгу.

Нацбанк пояснював, що відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

Впровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінтеху, впровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів. Крім того, це забезпечить виконання вимог в частині приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

Суб’єктами відкритого банкінгу є:

надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP): банки та небанківські надавачі платіжних послуг, у яких відкрито рахунки користувачів. Забезпечують стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступ до рахунків користувачів через спеціалізовані інтерфейси (АРІ);

сторонні надавачі платіжних послуг (PISP / AISP): банки та інші надавачі платіжних послуг, що отримали авторизацію на надання нефінансових платіжних послуг у Національному банку України. Надають нефінансові платіжні послуги користувачам;

користувачі: фізичні та юридичні особи. Надають надавачу платіжних послуг з обслуговування рахунку (ASPSP) згоду на доступ сторонніх надавачів платіжних послуг (PISP / AISP) до свого рахунку з метою отримання нефінансових послуг;

технологічні оператори платіжних послуг: юридичні особи, що отримали право на надання операційних, інформаційних та інших технологічних послуг у межах відкритого банкінгу. За потреби надавачі платіжних послуг можуть залучати технологічних операторів для забезпечення електронної взаємодії у відкритому банкінгу та обміну даними через спеціалізовані інтерфейси (API).

Нові відстрочки від мобілізації у "Резерві+"

В Міноборони повідомляли, що у застосунку "Резерв+" планують наприкінці липня – на початку серпня запустити нові види відстрочок від мобілізації. Йдеться про наступні категорії:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

У Резерв+ з'явиться можливість оформити 35 видів відстрочки онлайн: коли

Для яких категорій наразі доступні відстрочки через "Резерв+":

для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК;

для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років;

для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі;

для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України: хто може отримати

У Пенсійному фонді повідомляють, що до Дня Незалежності України у цьому році передбачені виплати ветеранам війни, особам з інвалідністю через війну, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також іншим категоріям громадян, які мають на це право згідно із законодавством.

У 2025 році разова грошова виплата до Дня Незалежності України ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян передбачена в розмірах від 450 до 3100 грн, а саме:

450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

1 000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

3 100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3 100 гривень;

II групи — 2 900 гривень;

III групи — 2 700 гривень.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без додаткового звернення).

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.

Якщо особа не є пенсіонером/не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Способи подання заяви:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

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