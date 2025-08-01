Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпня

$41.770.02
48.150.08
ukenru
04:30 • 1332 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 38008 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 61034 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 132092 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 75680 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 79266 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 71631 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 245398 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 282323 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 114276 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
68%
747мм
Популярнi новини
Країни, які не мають торгівельної угоди, отримають повідомлення від США до півночі - Білий дім31 липня, 19:00 • 5784 перегляди
США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо31 липня, 19:21 • 16667 перегляди
У разі війни із США росія покладатиметься на тактичну ядерну зброю через слабкість своєї армії - Рубіо31 липня, 19:50 • 6402 перегляди
путін ще у 1994 році претендував на Крим та схід України - архів МЗС Німеччини 23:38 • 15833 перегляди
"Чорна каса" на 4 мільйони гривень: ДБР викрило чергову корупційну схемуPhoto02:48 • 10379 перегляди
Публікації
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto04:30 • 1332 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 33878 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 38015 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 245403 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 282327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Херсонська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 13262 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 33878 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 135327 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 195947 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 250989 перегляди
Актуальне
Fox News
The New York Times
Facebook
WhatsApp
Airbus A320 серії

Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпня

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

З 1 серпня в Україні відновлено повний розмір штрафів за порушення використання РРО/ПРРО. Також запущено систему відкритого банкінгу, що сприятиме розвитку фінтеху.

Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпня

З 1 серпня в Україні повертається сплата повного розміру штрафів за порушення вимог використання РРО/ПРРО та запроваджується система відкритого банкінгу, повідомляє УНН

Повернення повних штрафів за РРО

Сьогодні, 1 серпня завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

 У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25 % і 50 % для адаптації бізнесу до нових умов. Йшлося про порушення вимог пунктів 1 і 2 статті 3 Закону України № 265/95-ВР.

Відтепер ці пом’якшення втрачають чинність, а штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків будуть стягуватися у повному обсязі.

  • 100 % – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
    • 150 % – вартості при кожному наступному порушенні.

      Державна податкова служба закликала суб’єктів господарювання забезпечити дотримання встановлених правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

      • використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
        • проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
          • видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

            Відкритий банкінг

            З 1 серпня в Україні запроваджується система відкритого банкінгу.

            Нацбанк пояснював, що відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

            Впровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінтеху, впровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів. Крім того, це забезпечить виконання вимог в частині приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

             Суб’єктами відкритого банкінгу є:

            •  надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP): банки та небанківські надавачі платіжних послуг, у яких відкрито рахунки користувачів. Забезпечують стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступ до рахунків користувачів через спеціалізовані інтерфейси (АРІ);
              • сторонні надавачі платіжних послуг (PISP / AISP): банки та інші надавачі платіжних послуг, що отримали авторизацію на надання нефінансових платіжних послуг у Національному банку України. Надають нефінансові платіжні послуги користувачам;
                • користувачі: фізичні та юридичні особи. Надають надавачу платіжних послуг з обслуговування рахунку (ASPSP) згоду на доступ сторонніх надавачів платіжних послуг (PISP / AISP) до свого рахунку з метою отримання нефінансових послуг;
                  • технологічні оператори платіжних послуг: юридичні особи, що отримали право на надання операційних, інформаційних та інших технологічних послуг у межах відкритого банкінгу. За потреби надавачі платіжних послуг можуть залучати технологічних операторів для забезпечення електронної взаємодії у відкритому банкінгу та обміну даними через спеціалізовані інтерфейси (API).

                    Нові відстрочки від мобілізації у "Резерві+"

                    В Міноборони повідомляли, що у застосунку "Резерв+" планують наприкінці липня – на початку серпня запустити нові види відстрочок від мобілізації. Йдеться про наступні категорії:

                    •  наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
                      • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

                        У Резерв+ з'явиться можливість оформити 35 видів відстрочки онлайн: коли28.03.25, 18:10 • 37144 перегляди

                        Для яких категорій наразі доступні відстрочки через "Резерв+":

                        •  для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК;
                          • для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років;
                            • для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
                              • для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі;
                                • для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

                                  Разова грошова виплата до Дня Незалежності України: хто може отримати

                                  У Пенсійному фонді повідомляють, що до Дня Незалежності України у цьому році передбачені виплати ветеранам війни, особам з інвалідністю через війну, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також іншим категоріям громадян, які мають на це право згідно із законодавством.  

                                  У 2025 році  разова грошова виплата до Дня Незалежності України ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян передбачена в розмірах від 450 до 3100 грн, а саме:

                                  •  450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;
                                    • 650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
                                      •  1 000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
                                        • 3 100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

                                           особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

                                           I групи — 3 100 гривень;

                                           II групи — 2 900 гривень;

                                          III групи — 2 700 гривень.

                                          Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без додаткового звернення).

                                          Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.

                                          Якщо особа не є пенсіонером/не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

                                          Способи подання заяви:

                                          •  особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);
                                            • поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;
                                              • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

                                                "Дія" запускає "Ветеран PRO" з ключовими послугами: що передбачається07.07.25, 15:29 • 1314 переглядiв

                                                Анна Мурашко

                                                ЕкономікаПублікаціїФінанси
                                                Пенсійний фонд України
                                                Національний банк України
                                                Міністерство оборони України
                                                Європейський Союз
                                                Україна