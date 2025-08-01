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Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августа

Киев • УНН

 • 7502 просмотра

С 1 августа в Украине возобновлен полный размер штрафов за нарушение использования РРО/ПРРО. Также запущена система открытого банкинга, что будет способствовать развитию финтеха.

Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августа

С 1 августа в Украине возвращается уплата полного размера штрафов за нарушение требований использования РРО/ПРРО и вводится система открытого банкинга, сообщает УНН

Возвращение полных штрафов за РРО

Сегодня, 1 августа завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

 В 2023 году, после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25 % и 50 % для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Отныне эти смягчения теряют силу, а штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков будут взиматься в полном объеме.

  • 100 % – стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
    • 150 % – стоимости при каждом последующем нарушении.

      Государственная налоговая служба призвала субъектов хозяйствования обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:

      • использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книжки;
        • проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;
          • выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

            Открытый банкинг

            С 1 августа в Украине вводится система открытого банкинга.

            Нацбанк объяснял, что открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API), которые передаются исключительно с согласия пользователя с целью получения сведений со счета пользователя (баланс, история операций) и инициирования платежной операции.

            Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.

             Субъектами открытого банкинга являются:

            •  поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP): банки и небанковские поставщики платежных услуг, у которых открыты счета пользователей. Обеспечивают сторонним поставщикам платежных услуг (PISP / AISP) доступ к счетам пользователей через специализированные интерфейсы (API);
              • сторонние поставщики платежных услуг (PISP / AISP): банки и другие поставщики платежных услуг, получившие авторизацию на предоставление нефинансовых платежных услуг в Национальном банке Украины. Предоставляют нефинансовые платежные услуги пользователям;
                • пользователи: физические и юридические лица. Предоставляют поставщику платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) согласие на доступ сторонних поставщиков платежных услуг (PISP / AISP) к своему счету с целью получения нефинансовых услуг;
                  • технологические операторы платежных услуг: юридические лица, получившие право на предоставление операционных, информационных и других технологических услуг в рамках открытого банкинга. При необходимости поставщики платежных услуг могут привлекать технологических операторов для обеспечения электронного взаимодействия в открытом банкинге и обмена данными через специализированные интерфейсы (API).

                    Новые отсрочки от мобилизации в "Резерве+"

                    В Минобороны сообщали, что в приложении "Резерв+" планируют в конце июля – начале августа запустить новые виды отсрочек от мобилизации. Речь идет о следующих категориях:

                    •  научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
                      • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

                        В Резерв+ появится возможность оформить 35 видов отсрочки онлайн: когда28.03.25, 18:10 • 37144 просмотра

                        Для каких категорий сейчас доступны отсрочки через "Резерв+":

                        •  для людей с временной непригодностью по результатам ВВК;
                          • для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет;
                            • для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
                              • для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра. Или же после магистра учатся в аспирантуре;
                                • для многодетных родителей, а именно семей, имеющих трое несовершеннолетних детей в совместном браке.

                                  Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины: кто может получить

                                  В Пенсионном фонде сообщают, что ко Дню Независимости Украины в этом году предусмотрены выплаты ветеранам войны, лицам с инвалидностью из-за войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также другим категориям граждан, имеющим на это право согласно законодательству.  

                                  В 2025 году  разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн, а именно:

                                  •  450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага;
                                    • 650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак;
                                      •  1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;
                                        • 3 100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

                                           лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

                                           I группы — 3 100 гривен;

                                           II группы — 2 900 гривен;

                                          III группы — 2 700 гривен.

                                          Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без дополнительного обращения).

                                          Тем, кто проходит службу, выплата будет произведена по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости.

                                          Если лицо не является пенсионером/не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет произведена по заявлению лица, имеющего право на такую выплату.

                                          Способы подачи заявления:

                                          •  лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту жительства (пребывания);
                                            • по почте – на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
                                              • онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

                                                "Дія" запускает "Ветеран PRO" с ключевыми услугами: что предусматривается07.07.25, 15:29 • 1314 просмотров

                                                Анна Мурашко

                                                ЭкономикапубликацииФинансы
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