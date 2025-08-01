Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августа

С 1 августа в Украине возвращается уплата полного размера штрафов за нарушение требований использования РРО/ПРРО и вводится система открытого банкинга, сообщает УНН.

Возвращение полных штрафов за РРО

Сегодня, 1 августа завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

В 2023 году, после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25 % и 50 % для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Отныне эти смягчения теряют силу, а штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков будут взиматься в полном объеме.

100 % – стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150 % – стоимости при каждом последующем нарушении.

Государственная налоговая служба призвала субъектов хозяйствования обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книжки;

проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

Открытый банкинг

С 1 августа в Украине вводится система открытого банкинга.

Нацбанк объяснял, что открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (API), которые передаются исключительно с согласия пользователя с целью получения сведений со счета пользователя (баланс, история операций) и инициирования платежной операции.

Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.

Субъектами открытого банкинга являются:

поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP): банки и небанковские поставщики платежных услуг, у которых открыты счета пользователей. Обеспечивают сторонним поставщикам платежных услуг (PISP / AISP) доступ к счетам пользователей через специализированные интерфейсы (API);

сторонние поставщики платежных услуг (PISP / AISP): банки и другие поставщики платежных услуг, получившие авторизацию на предоставление нефинансовых платежных услуг в Национальном банке Украины. Предоставляют нефинансовые платежные услуги пользователям;

пользователи: физические и юридические лица. Предоставляют поставщику платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) согласие на доступ сторонних поставщиков платежных услуг (PISP / AISP) к своему счету с целью получения нефинансовых услуг;

технологические операторы платежных услуг: юридические лица, получившие право на предоставление операционных, информационных и других технологических услуг в рамках открытого банкинга. При необходимости поставщики платежных услуг могут привлекать технологических операторов для обеспечения электронного взаимодействия в открытом банкинге и обмена данными через специализированные интерфейсы (API).

Новые отсрочки от мобилизации в "Резерве+"

В Минобороны сообщали, что в приложении "Резерв+" планируют в конце июля – начале августа запустить новые виды отсрочек от мобилизации. Речь идет о следующих категориях:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

В Резерв+ появится возможность оформить 35 видов отсрочки онлайн: когда

Для каких категорий сейчас доступны отсрочки через "Резерв+":

для людей с временной непригодностью по результатам ВВК;

для семей, где жена или муж — военные и у них есть ребенок до 18 лет;

для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. Например, после бакалавра получают степень магистра. Или же после магистра учатся в аспирантуре;

для многодетных родителей, а именно семей, имеющих трое несовершеннолетних детей в совместном браке.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины: кто может получить

В Пенсионном фонде сообщают, что ко Дню Независимости Украины в этом году предусмотрены выплаты ветеранам войны, лицам с инвалидностью из-за войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, а также другим категориям граждан, имеющим на это право согласно законодательству.

В 2025 году разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена в размерах от 450 до 3100 грн, а именно:

450 грн — участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага;

650 грн — членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак;

1 000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

3 100 грн — лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен.

Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет осуществлена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без дополнительного обращения).

Тем, кто проходит службу, выплата будет произведена по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости.

Если лицо не является пенсионером/не проходит службу, помощь ко Дню Независимости будет произведена по заявлению лица, имеющего право на такую выплату.

Способы подачи заявления:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту жительства (пребывания);

по почте – на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

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