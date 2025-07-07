"Дія" запускает "Ветеран PRO" с ключевыми услугами: что предусматривается

В "Дія" запустили цифровое пространство с ключевыми услугами для ветеранов "Ветеран PRO", и вскоре ожидается расширение их перечня, сообщил в понедельник вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Запустили новое цифровое пространство в "Дія" - "Ветеран PRO" - написал Федоров.

"Ветеран PRO", по его словам, - это цифровое пространство для ветеранов и их семей, "где собраны все ключевые услуги". "Без очередей и бюрократии - все в смартфоне. Это об уважении, человечности и доступности цифровых услуг для наших защитников", - отметил он.

Как воспользоваться и какие услуги доступны

Чтобы воспользоваться "Ветеран PRO", по словам Федорова, нужно:

скачайте или обновите «Дія» - авторизуйтесь;

в разделе Услуги откройте "Ветеран PRO";

выберите нужную услугу.

Какие услуги уже доступны в "Ветеран PRO":

поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;

ветеранский спорт;

«єОселя»;

«єВідновлення»;

установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;

подача заявления о субсидии.

Это только начало. Следующий шаг - расширение перечня услуг, чтобы ветераны могли быстро получать услуги и взаимодействовать с государством в несколько кликов отметил Федоров.

Дополнение

По данным Минцифры, сейчас в Украине насчитывается более 1,3 млн ветеранов и ветеранок.