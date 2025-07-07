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"Дія" запускает "Ветеран PRO" с ключевыми услугами: что предусматривается

Киев • УНН

 • 365 просмотра

В «Дія» запущено цифровое пространство «Ветеран PRO» для ветеранов и их семей, объединяющее ключевые услуги. Среди доступных услуг – поиск специалиста сопровождения, ветеранский спорт, «єОселя», «єВідновлення», установление статуса лица с инвалидностью и подача заявления на субсидию.

"Дія" запускает "Ветеран PRO" с ключевыми услугами: что предусматривается

В "Дія" запустили цифровое пространство с ключевыми услугами для ветеранов "Ветеран PRO", и вскоре ожидается расширение их перечня, сообщил в понедельник вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Запустили новое цифровое пространство в "Дія" - "Ветеран PRO"

- написал Федоров.

"Ветеран PRO", по его словам, - это цифровое пространство для ветеранов и их семей, "где собраны все ключевые услуги". "Без очередей и бюрократии - все в смартфоне. Это об уважении, человечности и доступности цифровых услуг для наших защитников", - отметил он.

Как воспользоваться и какие услуги доступны

Чтобы воспользоваться "Ветеран PRO", по словам Федорова, нужно:

  • скачайте или обновите «Дія» - авторизуйтесь;
    • в разделе Услуги откройте "Ветеран PRO";
      • выберите нужную услугу.

        Какие услуги уже доступны в "Ветеран PRO":

        • поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
          • ветеранский спорт;
            • «єОселя»;
              • «єВідновлення»;
                • установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
                  • подача заявления о субсидии.

                    Это только начало. Следующий шаг - расширение перечня услуг, чтобы ветераны могли быстро получать услуги и взаимодействовать с государством в несколько кликов

                     отметил Федоров.

                    Дополнение

                    По данным Минцифры, сейчас в Украине насчитывается более 1,3 млн ветеранов и ветеранок.

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    ОбществоВойна
                    Михаил Федоров
                    Украина
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