"Дія" запускает "Ветеран PRO" с ключевыми услугами: что предусматривается
Киев • УНН
В «Дія» запущено цифровое пространство «Ветеран PRO» для ветеранов и их семей, объединяющее ключевые услуги. Среди доступных услуг – поиск специалиста сопровождения, ветеранский спорт, «єОселя», «єВідновлення», установление статуса лица с инвалидностью и подача заявления на субсидию.
В "Дія" запустили цифровое пространство с ключевыми услугами для ветеранов "Ветеран PRO", и вскоре ожидается расширение их перечня, сообщил в понедельник вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Запустили новое цифровое пространство в "Дія" - "Ветеран PRO"
"Ветеран PRO", по его словам, - это цифровое пространство для ветеранов и их семей, "где собраны все ключевые услуги". "Без очередей и бюрократии - все в смартфоне. Это об уважении, человечности и доступности цифровых услуг для наших защитников", - отметил он.
Как воспользоваться и какие услуги доступны
Чтобы воспользоваться "Ветеран PRO", по словам Федорова, нужно:
- скачайте или обновите «Дія» - авторизуйтесь;
- в разделе Услуги откройте "Ветеран PRO";
- выберите нужную услугу.
Какие услуги уже доступны в "Ветеран PRO":
- поиск специалиста сопровождения ветеранов и демобилизованных лиц;
- ветеранский спорт;
- «єОселя»;
- «єВідновлення»;
- установление статуса лица с инвалидностью вследствие войны;
- подача заявления о субсидии.
Это только начало. Следующий шаг - расширение перечня услуг, чтобы ветераны могли быстро получать услуги и взаимодействовать с государством в несколько кликов
Дополнение
По данным Минцифры, сейчас в Украине насчитывается более 1,3 млн ветеранов и ветеранок.