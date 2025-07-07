"Дія" запускає "Ветеран PRO" з ключовими послугами: що передбачається
Київ • УНН
У "Дії" запущено цифровий простір "Ветеран PRO" для ветеранів та їхніх родин, що об'єднує ключові послуги. Серед доступних послуг – пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, "єОселя", "єВідновлення", встановлення статусу особи з інвалідністю та подання заяви на субсидію.
У "Дії" запустили цифровий простір з ключовими послугами для ветеранів "Ветеран PRO", і невдовзі очікується розширення їх переліку, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Запустили новий цифровий простір у "Дії" - "Ветеран PRO"
"Ветеран PRO", з його слів, - це цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, "де зібрані всі ключові послуги". "Без черг та бюрократії - все у смартфоні. Це про повагу, людяність і доступність цифрових послуг для наших захисників", - зазначив він.
Як скористатися і які послуги доступні
Щоб скористатися "Ветеран PRO", зі слів Федорова, потрібно:
- завантажте або оновіть "Дію" - авторизуйтеся;
- у розділі Послуги відкрийте "Ветеран PRO";
- оберіть потрібну послугу.
Які послуги вже доступні у "Ветеран PRO":
- пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб;
- ветеранський спорт;
- "єОселя";
- "єВідновлення";
- встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
- подання заяви про субсидію.
Це лише початок. Наступний крок - розширення переліку послуг, щоб ветерани могли швидко отримувати послуги та взаємодіяти з державою в декілька кліків
Доповнення
За даними Мінцифри, зараз в Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок.