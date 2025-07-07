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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Дія" запускає "Ветеран PRO" з ключовими послугами: що передбачається

Київ • УНН

 • 389 перегляди

У "Дії" запущено цифровий простір "Ветеран PRO" для ветеранів та їхніх родин, що об'єднує ключові послуги. Серед доступних послуг – пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, "єОселя", "єВідновлення", встановлення статусу особи з інвалідністю та подання заяви на субсидію.

"Дія" запускає "Ветеран PRO" з ключовими послугами: що передбачається

У "Дії" запустили цифровий простір з ключовими послугами для ветеранів "Ветеран PRO", і невдовзі очікується розширення їх переліку, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Запустили новий цифровий простір у "Дії" - "Ветеран PRO"

- написав Федоров.

"Ветеран PRO", з його слів, - це цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, "де зібрані всі ключові послуги". "Без черг та бюрократії - все у смартфоні. Це про повагу, людяність і доступність цифрових послуг для наших захисників", - зазначив він.

Як скористатися і які послуги доступні

Щоб скористатися "Ветеран PRO", зі слів Федорова, потрібно:

  • завантажте або оновіть "Дію" - авторизуйтеся;
    • у розділі Послуги відкрийте "Ветеран PRO";
      • оберіть потрібну послугу.

        Які послуги вже доступні у "Ветеран PRO":

        • пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб;
          • ветеранський спорт;
            • "єОселя";
              • "єВідновлення";
                • встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;
                  • подання заяви про субсидію.

                    Це лише початок. Наступний крок - розширення переліку послуг, щоб ветерани могли швидко отримувати послуги та взаємодіяти з державою в декілька кліків

                    - зазначив Федоров.

                    Доповнення

                    За даними Мінцифри, зараз в Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок. 

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    СуспільствоВійна
                    Михайло Федоров
                    Україна
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