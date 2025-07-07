"Дія" запускає "Ветеран PRO" з ключовими послугами: що передбачається

У "Дії" запустили цифровий простір з ключовими послугами для ветеранів "Ветеран PRO", і невдовзі очікується розширення їх переліку, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Запустили новий цифровий простір у "Дії" - "Ветеран PRO" - написав Федоров.

"Ветеран PRO", з його слів, - це цифровий простір для ветеранів та їхніх родин, "де зібрані всі ключові послуги". "Без черг та бюрократії - все у смартфоні. Це про повагу, людяність і доступність цифрових послуг для наших захисників", - зазначив він.

Як скористатися і які послуги доступні

Щоб скористатися "Ветеран PRO", зі слів Федорова, потрібно:

завантажте або оновіть "Дію" - авторизуйтеся;

у розділі Послуги відкрийте "Ветеран PRO";

оберіть потрібну послугу.

Які послуги вже доступні у "Ветеран PRO":

пошук фахівця супроводу ветеранів та демобілізованих осіб;

ветеранський спорт;

"єОселя";

"єВідновлення";

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни;

подання заяви про субсидію.

Це лише початок. Наступний крок - розширення переліку послуг, щоб ветерани могли швидко отримувати послуги та взаємодіяти з державою в декілька кліків - зазначив Федоров.

Доповнення

За даними Мінцифри, зараз в Україні налічується понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок.