Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо
Київ • УНН
Американський актор, який озвучує Віслюка у "Шреку", підтвердив свою участь у окремому фільмі про цього персонажа. Студія DreamWorks Animation готується до виробництва анімаційного фільму, присвяченого Віслюку та його родині, озвучення якого Мерфі розпочне у вересні 2025 року.
Американський актор Едді Мерфі, який озвучив Віслюка в серії мультфільмів "Шрек" підтвердив участь у окремому фільмі, присвяченому його герою. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню ScreenRant, передає УНН.
Деталі
За словами актора, він ще працює над озвученням персонажу в мультфільмі "Шрек 5", але студія DreamWorks Animation вже готується розпочати виробництво чергового анімаційного фільму, який буде присвячений окремо Віслюку і його родині - драконисі-дружині і дітям-гібридам, які є наполовину драконами, а наполовину віслюками.
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Сюжет вже готовий, над озвучкою Мерфі почне працювати у вересні 2025 року. При цьому наразі невідомі ні імена сценаристів, ні ім'я режисера проекту. Невідомі також і сюжетні деталі, як і ймовірна дата прем'єри.
Водночас Мерфі каже, що у його персонажа буде окремий фільм, як у Кота в чоботях, якого озвучував Антоніо Бандерас.
Довідково
Франшиза "Шрек" існує з 2001 року: у мультфільмах розповідається про пригороди зеленого велетня-людожера Шрека і його друзів. Головні ролі озвучили Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Віслюк), Камерон Діаз (принцеса Фіона), Антоніо Бандерас (Кіт у Чоботях) і інші.
Перша частина мульфільму вийшла в 2001 році, четверта і поки що остання – в 2010 році.
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