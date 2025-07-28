Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно

Американский актер Эдди Мерфи, озвучивший Осла в серии мультфильмов "Шрек", подтвердил участие в отдельном фильме, посвященном его герою. Об этом он сообщил в интервью изданию ScreenRant, передает УНН.

Детали

По словам актера, он еще работает над озвучиванием персонажа в мультфильме "Шрек 5", но студия DreamWorks Animation уже готовится начать производство очередного анимационного фильма, который будет посвящен отдельно Ослу и его семье - драконихе-жене и детям-гибридам, которые являются наполовину драконами, а наполовину ослами.

Трейлер-тизер "Шрек 5" раскрыл участие Зендеи в актерском составе

Сюжет уже готов, над озвучкой Мерфи начнет работать в сентябре 2025 года. При этом пока неизвестны ни имена сценаристов, ни имя режиссера проекта. Неизвестны также и сюжетные детали, как и вероятная дата премьеры.

В то же время Мерфи говорит, что у его персонажа будет отдельный фильм, как у Кота в сапогах, которого озвучивал Антонио Бандерас.

Справочно

Франшиза "Шрек" существует с 2001 года: в мультфильмах рассказывается о приключениях зеленого великана-людоеда Шрека и его друзей. Главные роли озвучили Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Камерон Диаз (принцесса Фиона), Антонио Бандерас (Кот в сапогах) и другие.

Первая часть мультфильма вышла в 2001 году, четвертая и пока что последняя – в 2010 году.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Джонни Депп, Орландо Блум и Кира Найтли могут вернуться к ролям Джека Воробья, Уилла Тернера и Элизабет Суонн в новом фильме "Пираты Карибского моря".