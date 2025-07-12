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Джонні Депп знову зіграє Джека Горобця у "Піратах Карибського моря"? ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Джонні Депп, Орландо Блум та Кіра Найтлі можуть повернутися до ролей Джека Горобця, Вілла Тернера та Елізабет Свонн у новому фільмі "Пірати Карибського моря". Картина стане м'яким перезапуском, а фільм з Марго Роббі призупинено.

Джонні Депп знову зіграє Джека Горобця у "Піратах Карибського моря"? ЗМІ розкрили деталі

У нових "Піратах Карибського моря" можуть повернутися головні герої оригінальної трилогії. Йдеться про Джека Горобця, Вілла Тернера та Елізабет Свонн, передає УНН із посиланням на The DisInsider.

Деталі

Як зазначено у матеріалі, Джонні Депп, Орландо Блум та Кіра Найтлі повернуться до своїх знаменитих ролей. Картина стане м'яким перезапуском, який введе у всесвіт нових центральних героїв.

Проте наразі режисера немає, і коли він підпише контракт, то сценарій, швидше за все, буде перероблено. Disney D23 Expo, ймовірно, стане часом, коли з'явиться офіційне оголошення про новий фільм.

Крім того, за даними видання, фільм про Піратів за участю Марго Роббі, до якого була прив'язана сценаристка "Бамблбі" Крістіна Гобсон, призупинено і, ймовірно, картину ніколи не буде знято.

Джонні Депп може зіграти у нових "Піратах Карибського моря" - ЗМІ18.02.25, 09:53 • 158508 переглядiв

Додамо

Раніше про повернення головних героїв франшизи висловлювався Орландо Блум. Він казав, що готовий знову зіграти Вілла і що зібрати всіх персонажів разом через 20 років — чудова ідея.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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