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Джонні Депп може зіграти у нових "Піратах Карибського моря" - ЗМІ

Джонні Депп може зіграти у нових "Піратах Карибського моря" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 158427 перегляди

Disney планує зйомки нової частини "Піратів Карибського моря" в голлівудських павільйонах. За неофіційною інформацією, Джонні Депп може повернутися до ролі капітана Джека Горобця.

Компанія Disney нібито готується розпочати виробництво нової частини франшизи "Пірати Карибського моря", і є чутки, що Джонні Депп може повернутися до ролі капітана Джека Горобця. Про це повідомляє The DisInsider, пише УНН.

Деталі 

Продюсер франшизи Джеррі Брукгаймер раніше заявляв, що у розробці перебувають два альтернативні сценарії: один, що може передбачати повернення Деппа, і інший — без нього. Рішення залежить від того, чи зможуть Disney та актор помиритися після скандалу, який виник через його судовий процес із Ембер Герд.

Хоча Disney було б простіше рухатися вперед без актора, втім як повідомляє The DisInsider є інформація, яка дозволяє припустити, що актор все-таки повернеться до своєї ролі.

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Повідомляється, що Walt Disney Studios готується до початку зйомок наступної частини фільму в одному з голлівудських звукових павільйонів. Хоча офіційних термінів початку виробництва поки немає — джерела видання стверджують, що Джонні Депп усе ж з’явиться у новому фільмі.

На жаль, ми не змогли отримати жодних інших подробиць про виробництво. І ми не знайшли ще одне джерело для перевірки інформації. Ось чому ми вирішили опублікувати цю частину інформації як "чуток", а не як "ексклюзив". З цієї причини, як і будь-яку інші чутки, які ми публікуємо на сайті, ми також хочемо закликати читачів сприймати з часткою скепсису - принаймні доти, доки Disney або будь-хто з великих трейдерів не підтвердить/не спростує це

- зазначає ЗМІ.

Раніше в Інтернеті з’являлися різні чутки щодо наступного фільму "Пірати Карибського моря". Одні з них стосувалися потенційного перезапуску франшизи з Айо Едебірі у головній ролі, інші — окремого фільму з Марго Роббі, який мав би представити нових персонажів у тому ж всесвіті.

Попри минулорічні чутки про те, що цей проєкт закрито, продюсер франшизи Джеррі Брукгаймер розвіяв їх, заявивши: "Я думаю, що цей сценарій з'явиться в певний момент. Ми розробили дві різні історії для "Піратів", і одна з них розвиватиметься першою, тож це те, над чим ми працюємо, щоб спробувати зробити цю".

Кейт Вінслет дебютує в якості режисера з комедійною драмою для Netflix17.02.25, 12:57 • 129674 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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