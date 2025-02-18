Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Компания Disney якобы готовится начать производство новой части франшизы «Пираты Карибского моря», и есть слухи, что Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья. Об этом сообщает The DisInsider, пишет УНН.

Детали

Продюсер франшизы Джерри Брукгаймер ранее заявлял, что в разработке находятся два альтернативных сценария: один, который может предусматривать возвращение Деппа, и другой - без него. Решение зависит от того, смогут ли Disney и актер помириться после скандала, который возник из-за его судебного процесса с Эмбер Херд.

Хотя Disney было бы проще двигаться вперед без актера, впрочем как сообщает The DisInsider есть информация, которая позволяет предположить, что актер все-таки вернется к своей роли.

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Сообщается, что Walt Disney Studios готовится к началу съемок следующей части фильма в одном из голливудских звуковых павильонов. Хотя официальных сроков начала производства пока нет - источники издания утверждают, что Джонни Депп все же появится в новом фильме.

К сожалению, мы не смогли получить никаких других подробностей о производстве. И мы не нашли еще один источник для проверки информации. Вот почему мы решили опубликовать эту часть информации в качестве «слухов», а не как «эксклюзив». По этой причине, как и любые другие слухи, которые мы публикуем на сайте, мы также хотим призвать читателей воспринимать с долей скепсиса - по крайней мере до тех пор, пока Disney или кто-либо из крупных трейдеров не подтвердит/не опровергнет это - отмечает СМИ.

Ранее в Интернете появлялись различные слухи относительно следующего фильма «Пираты Карибского моря». Одни из них касались потенциального перезапуска франшизы с Айо Эдебири в главной роли, другие - отдельного фильма с Марго Робби, который должен был бы представить новых персонажей в той же вселенной.

Несмотря на прошлогодние слухи о том, что этот проект закрыт, продюсер франшизы Джерри Брукгаймер развеял их, заявив: «Я думаю, что этот сценарий появится в определенный момент. Мы разработали две разные истории для «Пиратов», и одна из них будет развиваться первой, так что это то, над чем мы работаем, чтобы попытаться сделать эту».

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