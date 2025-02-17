Актриса "Титаника" выступит режиссером, продюсером и исполнительницей главной роли в фильме "Goodbye June".

Передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Оскароносная актриса Кейт Уинслет работает над препродакшеном своего режиссерского дебюта "Goodbye June", съемки которого будут проходить в Великобритании для Netflix. Кейт Уинслет сыграет и спродюсирует фильм, в котором снимутся Тони Коллетт, Джонни Флинн, Андреа Райзборо, Тимоти Сполл и Хелен Миррен. Джо Андерс, сын Уинслет от бывшего мужа Сэма Мендеса, написал сценарий.

Netflix описывает "Goodbye June" как "трогательную, но юмористическую" драму, "в которой раздробленная группа братьев и сестер объединяется при неожиданных и сложных обстоятельствах".

Дили

"Goodbye June" - это современная вымышленная драма о расколотой группе братьев и сестер, которые собираются вместе при внезапных и сложных обстоятельствах.

Действие фильма разворачивается в современной Англии, а разворачивается вокруг "раздробленной группы братьев и сестер, которые собираются вместе при внезапных и трудных обстоятельствах", говорится в аннотации. Уинслет сыграет в фильме роль фотожурналиста Ли Миллера.

Напомним,

Фильм "Камень, ножницы, бумага" с Александром Рудинским победил в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". Актер посвятил награду BAFTA своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте.

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