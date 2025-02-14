Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала движение BDS на Берлинале

О приверженности к противоречивому движению BDS известная актриса заявила на пресс-конференции по случаю открытия 75-го Берлинского кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на Bild.

Обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон на пресс-конференции Берлинского кинофестиваля, в пятницу 14 февраля, подчеркнула свою близость к противоречивому движению BDS.

BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), что расшифровывается как бойкот, отчуждение и санкции, которые направлены, среди прочего, против продукции из Израиля и сотрудничества со страной в области культуры и науки. В Германии, где сейчас проходит Берлинале, модели аргументации и методы движения BDS считаются антисемитскими.

Сегодня известная актриса подлила масла в огонь, когда ее спросили, что она думает о BDS.

Я большой поклонник и с большим уважением отношусь к DS. Но я решила, что для меня важнее приехать, я подумала, что это потенциально более полезно для всех наших дел. Короче говоря, это был мой личный выбор, за который я несу полную ответственность. В то же время я с огромным уважением и пониманием отношусь к тому, что люди должны находить способы быть эффективными и сильными, когда все против тебя - объяснила свою позицию Тильда Суинтон

На открытии Берлинале в четверг, 13 февраля, Тильда Суинтон получила награду за всю жизнь. В своей речи награждения она сказала: «Массовые убийства, совершенные государством и содействующие международному сообществу, сейчас активно терроризируют более чем одну часть нашего мира, осужденные теми самыми органами, которые были созданы человеком специально для наблюдения за теми вещами на Земле, которые являются неприемлемыми для человеческого сообщества».

Напомним,

ХАМАС и Израиль уже подписали соглашение о прекращении огня.

13 февраля, начался Берлинский международный кинофестиваль, который признан одним из самых престижных кинофестивалей в мире. Среди представленных фильмов будет также и украинский фильм «»Лента времени«.

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