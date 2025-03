Стартує 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль: головні фільми та участь України

Сьогодні, 13 лютого, розпочнеться Берлінський міжнародний кінофестиваль, який визнаний одним із найпрестижніших кінофестивалів у світі. Серед представлених фільмів буде також і українська стрічка, пише УНН.

Цьогоріч на фестивалі буде представлено 19 фільмів, що змагатимуться за головні нагороди. Серед них – український фільм "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай, що стане важливим моментом для кіноіндустрії України, адже це перша участь українського фільму у головній конкурсній програмі за останні 25 років.

Церемонія нагородження відбудеться 22 лютого. Головою журі основного конкурсу цього року став відомий режисер Тодд Гейнс.

"Стрічка часу" (Timestamp), режисер Катерина Горностай

Фільм розповідає про українські школи в умовах повномасштабної війни, показуючи життя учнів і вчителів із Харкова, Запоріжжя, Києва, Одеси, Миколаєва, Бучі та інших міст. Одним із найтрагічніших епізодів фільму є похорон у місті Ромни, що на Сумщині – школа там була знищена російським дроном, забравши життя чотирьох педагогів.

Ідею картини запропонувала громадська спілка "Освіторія", яка стала виконавчим продюсером. Фільм створений у копродукції з Люксембургом, Нідерландами та Францією і фінансований приватним коштом. Виробником виступила студія 2Brave Productions.

"Блакитний місяць" (Blue Moon), режисер Річард Лінклейтер

Останній повнометражний фільм Річарда Лінклейтера "Блакитний місяць", дія в якому розгортається під час прем’єри мюзиклу Oklahoma!. У центрі сюжету – творче партнерство Лоренца Гарта та Річарда Роджерса, яке змінює їхні кар’єри та життя.

Головні ролі виконали Ітан Гоук та Маргарет Куеллі. Це перше повернення Лінклейтера на Берлінале після Boyhood (2014), який приніс йому Срібного ведмедя. Стрічку вже називають однією з головних прем’єр фестивалю.

"Крижана вежа" (The Ice Tower), режисер Люсіль Хадзіхалілович

Французька режисерка Люсіль Хаджіхалілович, відома своєю стрічкою "Еволюція" (2016), повертається з новим психологічним трилером "Крижана вежа".

Події розгортаються у 1970-х, де Маріон Котійяр грає актрису, що бере участь у зйомках екранізації казки Ганса Християна Андерсена "Снігова королева". Її персонаж поступово занурюється у химерний світ взаємного захоплення з підлітком-втікачем, який ховається на студії.

Фільм досліджує теми одержимості, магії та психологічних ігор, а сценарій написав Джефф Кокс. Серед акторів також Гаспар Ное, що додає проєкту ще більше інтриги.

"Якби в мене були ноги, я б тебе вдарила" (If I Had Legs I'd Kick You), режисер Мері Бронштейн

Фільм Мері Бронштейн розповідає історію Лінди, матері, яка змушена боротися з низкою проблем, бо її життя букваль руйнується. Їй доводиться переїздити у мотель з дитиною, яка хворіє, а зниклий пацієнт лише додає проблем.

Головну роль у цій психологічній драмі виконала Роуз Бірн, а серед акторського складу – A$AP Rocky і Конан О’Браєн. Фільм обіцяє стати одним із найнапруженіших у конкурсі, а гра Бірн може принести їй престижну нагороду.

"Відображення в мертвому діаманті" (Reflection in a Dead Diamond), режисери Елен Катте та Бруно Форцані

Французькі режисери Елен Катте та Бруно Форцані, відомі своїм експериментальним стилем, представлять на Берлінале-2025 фільм "Віддзеркалення в мертвому алмазі". Це напружений бойовик-трилер про 70-річного відставного шпигуна, якому доводиться зіткнутися з власним минулим після загадкового зникнення сусіда.

Фільм обіцяє відсилання до європейських шпигунських картин 1960-х років, а також візуально насичені сцени з фігурами в латексі та гігантськими лезами. Усе це – в рамках динамічного 87-хвилинного екшену, що має всі шанси стати одним із найефектніших фільмів фестивалю.

