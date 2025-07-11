Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні

Американський співак Кріс Браун відмовився визнати себе винним за новими звинуваченнями у справі про ймовірний напад на музичного продюсера в лондонському нічному клубі, який стався 2 роки тому. Артиста обвинувачують у зберіганні "зброї" нападу - пляшці текіли. Судовий розгляд має розпочатися у жовтні 2026 року. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За версією слідства, 19 лютого 2023 року Браун у нічному клубі Tape у Сохо кілька разів ударив музичного продюсера Абрахама Діау пляшкою. У травні 2023 року артиста затримали в п’ятизірковому готелі Lowry в Солфорді, після його повернення до Британії на підготовку до туру. Він провів майже тиждень під вартою, перш ніж вийти на волю під заставу в розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

36-річному співаку також інкримінують зберігання предмета, що використовувався як зброя - пляшки текіли. Це обвинувачення було додано до вже наявної справи щодо замаху на завдання тяжких тілесних ушкоджень, у якій "артист не визнав провину".

"Співак постане перед судом у жовтні 2026 року", - зазначає видання.

Під час останнього засідання в Саутваркському коронному суді Лондона Браун з'явився у коричневому костюмі та темних окулярах. Близько 20 прихильників підтримали його в залі засідань. Двоє з них вигукнули: "Ми тебе любимо, Кріс", коли співак виходив із зали.

Доповнення

Згідно з умовами звільнення, Браун повинен проживати у Великій Британії до початку суду. Його паспорт знаходиться у поліції. Водночас було досягнуто домовленості, що співаку тимчасово повертатимуть документ для поїздок на концерти в межах його світового туру Breezy Bowl XX.

Тур стартував 8 червня концертом в Амстердамі. Далі відбулися виступи на стадіонах та аренах по всій Великій Британії та Європі. Завершальний концерт європейського етапу пройшов у Парижі минулими вихідними. Північноамериканська частина туру стартує наприкінці цього місяця.

Раніше УНН писав, що співак Кріс Браун не визнав провину у справі про напад у Лондоні