Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні

$41.820.05
48.980.13
ukenru
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
12:36 • 1492 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11:30 • 11764 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
09:10 • 25133 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
08:32 • 35702 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
07:47 • 39023 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 40095 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 33213 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
11 липня, 05:21 • 26773 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
11 липня, 02:07 • 25039 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 28430 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
45%
747мм
Популярнi новини
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад11 липня, 03:12 • 47622 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 72354 перегляди
Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО11 липня, 06:05 • 9306 перегляди
До ексміністра Кубракова прийшли з обшуками - джерело07:56 • 42128 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям09:16 • 31314 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 73456 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 111743 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 148595 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 154919 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 136830 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні12:06 • 7976 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям09:16 • 32131 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 42430 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 183840 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 310333 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні

Київ • УНН

 • 7662 перегляди

Американський співак Кріс Браун не визнав провину за новим звинуваченням у зберіганні "зброї" – пляшки текіли – у справі про напад у лондонському нічному клубі. Судовий розгляд розпочнеться у жовтні 2026 року.

Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні

Американський співак Кріс Браун відмовився визнати себе винним за новими звинуваченнями у справі про ймовірний напад на музичного продюсера в лондонському нічному клубі, який стався 2 роки тому. Артиста обвинувачують у зберіганні "зброї" нападу - пляшці текіли. Судовий розгляд має розпочатися у жовтні 2026 року. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

За версією слідства, 19 лютого 2023 року Браун у нічному клубі Tape у Сохо кілька разів ударив музичного продюсера Абрахама Діау пляшкою. У травні 2023 року артиста затримали в п’ятизірковому готелі Lowry в Солфорді, після його повернення до Британії на підготовку до туру. Він провів майже тиждень під вартою, перш ніж вийти на волю під заставу в розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

36-річному співаку також інкримінують зберігання предмета, що використовувався як зброя - пляшки текіли. Це обвинувачення було додано до вже наявної справи щодо замаху на завдання тяжких тілесних ушкоджень, у якій "артист не визнав провину".

"Співак постане перед судом у жовтні 2026 року", - зазначає видання.

Під час останнього засідання в Саутваркському коронному суді Лондона Браун з'явився у коричневому костюмі та темних окулярах. Близько 20 прихильників підтримали його в залі засідань. Двоє з них вигукнули: "Ми тебе любимо, Кріс", коли співак виходив із зали.

Доповнення

Згідно з умовами звільнення, Браун повинен проживати у Великій Британії до початку суду. Його паспорт знаходиться у поліції. Водночас було досягнуто домовленості, що співаку тимчасово повертатимуть документ для поїздок на концерти в межах його світового туру Breezy Bowl XX.

Тур стартував 8 червня концертом в Амстердамі. Далі відбулися виступи на стадіонах та аренах по всій Великій Британії та Європі. Завершальний концерт європейського етапу пройшов у Парижі минулими вихідними. Північноамериканська частина туру стартує наприкінці цього місяця.

Раніше УНН писав, що співак Кріс Браун не визнав провину у справі про напад у Лондоні

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite
Амстердам
Париж
Велика Британія
Європа
Лондон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9