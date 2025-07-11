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Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

Американский певец Крис Браун не признал вину по новому обвинению в хранении «оружия» – бутылки текилы – в деле о нападении в лондонском ночном клубе. Судебное разбирательство начнется в октябре 2026 года.

Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне

Американский певец Крис Браун отказался признать себя виновным по новым обвинениям в деле о предполагаемом нападении на музыкального продюсера в лондонском ночном клубе, которое произошло 2 года назад. Артиста обвиняют в хранении "оружия" нападения - бутылки текилы. Судебное разбирательство должно начаться в октябре 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По версии следствия, 19 февраля 2023 года Браун в ночном клубе Tape в Сохо несколько раз ударил музыкального продюсера Абрахама Диау бутылкой. В мае 2023 года артиста задержали в пятизвездочном отеле Lowry в Солфорде, после его возвращения в Британию для подготовки к туру. Он провел почти неделю под стражей, прежде чем выйти на свободу под залог в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

36-летнему певцу также инкриминируют хранение предмета, использовавшегося в качестве оружия - бутылки текилы. Это обвинение было добавлено к уже имеющемуся делу о покушении на причинение тяжких телесных повреждений, в котором "артист не признал вину".

"Певец предстанет перед судом в октябре 2026 года", - отмечает издание.

Во время последнего заседания в Саутваркском коронном суде Лондона Браун появился в коричневом костюме и темных очках. Около 20 сторонников поддержали его в зале заседаний. Двое из них выкрикнули: "Мы тебя любим, Крис", когда певец выходил из зала.

Дополнение

Согласно условиям освобождения, Браун должен проживать в Великобритании до начала суда. Его паспорт находится у полиции. В то же время была достигнута договоренность, что певцу временно будут возвращать документ для поездок на концерты в рамках его мирового тура Breezy Bowl XX.

Тур стартовал 8 июня концертом в Амстердаме. Далее состоялись выступления на стадионах и аренах по всей Великобритании и Европе. Завершающий концерт европейского этапа прошел в Париже в минувшие выходные. Североамериканская часть тура стартует в конце этого месяца.

Ранее УНН писал, что певец Крис Браун не признал вину в деле о нападении в Лондоне

Алена Уткина

Алена Уткина

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