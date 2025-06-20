Співак Кріс Браун не визнав провину у справі про напад у Лондоні

Американський співак Кріс Браун заявив про свою невинуватість у справі про задання тяжких тілесних ушкоджень під час інциденту у нічному клубі Лондона у 2023 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

У п'ятницю вранці артист з'явився у Королівському суді Саутерк у центрі Лондона, де під час слухання не визнав себе винним у звинуваченні в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, повідомляє поліція Лондона.

Згідно з інформацією правоохоронців, йдеться про події дворічної давності, які нібито мали місце у лондонському клубі.

Зірці висунуто звинувачення у нападі, під час якого жертву нібито "кілька разів вдарили пляшкою, а потім переслідували і били кулаками та ногами".

Кріса Брауна затримали минулого місяця в Манчестері, але після внесення застави у розмірі 5 млн 900 тис євро його звільнили. Після цього Браун продовжив концертний тур і виступив, зокрема, у Кардіффі (Уельс).

Доповнення

У минулому Браун мав декілька проблем з правоохоронними органами. Найвідомішим є те, що співак визнав себе винним у тяжкому злочині, скоєному проти своєї тодішньої дівчини, співачки Ріанни, у 2009 році.

Йому було призначено реабілітацію, але пізніше з реабілітаційного центру його перевели до в'язниці округу Лос-Анджелес і звільнили в червні 2014 року. Умовний термін Брауна у цій справі тривав до 2015 року.