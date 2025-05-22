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El País

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Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

Київ • УНН

 • 10148 перегляди

Американського співака Кріса Брауна випустили під заставу після арешту за напад в нічному клубі Лондона. Йому довелося внести 5,9 млн євро, щоб підготуватися до майбутнього світового турне.

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

36-річного американського співака відпустили на волю, щоб він міг підготуватися до турне, але Браун мав внести мільйони доларів як заставу.

Передає УНН із посиланням на AFP та BBC.

Деталі

Співак і актор Кріс Браун, обвинувачений у Сполученому Королівстві в нападі та нанесенні побоїв у нічному клубі, звільнений під заставу після арешту за напад і побої. Артисту довелося внести заставу в розмірі п'яти мільйонів фунтів стерлінгів (близько 5,9 мільйона євро).

Контекст

Виконавець "Under The Influence" був заарештований в четвер близько 2-ї години ночі в готелі в Манчестері за "напад, який, ймовірно, мав місце в закладі на Ганновер-сквер у Лондоні 19 лютого 2023 року".

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За даними BBC та інших ЗМІ, Брауна звинувачують у нападі на музичного продюсера Ейба Діау в нічному клубі в лондонському районі Мейфер під час турне Великою Британією. Повідомляється, що серед іншого він кинув пляшку в голову Діао і влучив у нього, коли той лежав на землі. Браун поки не прокоментував публічно звинувачення.

Довідка

Кріс Браун — відомий R&B-виконавець, автор хітів Loyal, Run It та Under the Influence, наступного місяця має розпочати світовий тур, у межах якого заплановані концерти, зокрема в Манчестері.

Доповнення

У минулому Кріса Брауна неодноразово звинувачували у нападах, зокрема, він був визнаний винним у побитті своєї тодішньої дівчини Ріанни перед церемонією вручення премії "Греммі" у 2009 році, через що поп-зірка була змушена пропустити щорічну церемонію вручення премії музичної індустрії.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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