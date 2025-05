Американського співака Кріса Брауна затримали у Британії за підозрою в нападі

Американського співака Кріса Брауна затримали у Лондоні. Виконавцю висунули обвинувачення у завданні тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку з ймовірним нападом, що стався в лютому 2023 року. Про це інформує УНН з посиланням на британські правоохоронні органи, видання The Sun.

Деталі

За заявами Лондонської столичної поліції та Служби королівської прокуратури (CPS), Брауна мають доставити до магістратського суду в п’ятницю, 16 травня.

Зазначається, що інцидент, у зв’язку з яким порушено справу, стався 19 лютого 2023 року в одному з клубів на площі Гановер у центральному Лондоні.

Крісу Брауну, 36 років (05.05.89), громадянину США, у четвер, 15 травня, було висунуто звинувачення у навмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. Він залишається під вартою і постане перед магістратським судом Манчестера о 10:00 у п'ятницю, 16 травня - йдеться у дописі поліції.

Як повідомила газета The Sun, Брауна було затримано в готелі в Манчестері за підозрою в нападі на музичного продюсера в клубі Tape у Лондоні.

Кріс Браун — відомий R&B-виконавець, автор хітів Loyal, Run It та Under the Influence, наступного місяця має розпочати світовий тур, у межах якого заплановані концерти, зокрема в Манчестері.

