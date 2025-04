Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

Шанувальники Джастіна Бібера знову б’ють на сполох, коментуючи дивну та тривожну поведінку співака під час приватної вечірки поблизу музичного фестивалю Coachella 2025.

Як повідомляє ЗМІ, у TikTok з’явилося відео, на якому 31-річного артиста, відомого за хітом "Peaches", видно згорбленим і похитуючим головою під свою ж пісню "What Do You Mean?", поки він, ймовірно, курить косяк. За даними TMZ, Бібер був присутній на вечірці Friday Nights in the Desert, куди можна було потрапити тільки за запрошеннями.

В іншому шматку відео показано 31-річного Бібера без сорочки, який дивно рухається в натовпі під пісню Кендріка Ламара "Not Like Us".Користувачі соцмереж миттєво відреагували на побачене.

Мені шкода, але він має поганий вигляд, він не просто "веселиться", він безумовно перебуває під якимось сильним впливом - написав один з користувачів.

Йому потрібні найкращі друзі поруч із собою. Я злюся, що люди навколо нього нічого не роблять. - втрутився третій.

Бідний хлопець, я не розумію, чому вони кажуть, що він насолоджується. Ви ж бачите, що йому потрібна допомога - заявив четвертий користувач, вторячи кільком іншим.

Це не перший раз, коли поведінка Бібера викликає занепокоєння. У лютому фанати вже звертали увагу на його дивну міміку та розгойдування на публічному заході, присвяченому його дружині, Гейлі Бібер. Тоді представники зірки спростували чутки про вживання наркотиків, назвавши їх "виснажливими та жалюгідними".