Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад

Довгоочікувана відпустка дарує відпочинок і нові враження, але повернення до робочих буднів може здатися справжнім викликом. Часто важко налаштуватися на звичний ритм та зосередитися на завданнях через брак мотивації та відчуття хаосу. УНН зібрав поради, аби адаптація до робочого процесу пройшла максимально легко.

Поверніться до режиму завчасно

За декілька днів до виходу на роботу спробуйте налаштувати режим: лягати та вставати у звичний для робочого періоду час. Це допоможе організму легше перебудуватися після відпускного "вільного графіка" і не відчувати стрес через недостатній сон.

Перегляньте пошту та повідомлення

Виділіть окремий час, щоб упорядкувати вхідні повідомлення на пошту та в месенджерах. Почніть із найважливіших листів, а другорядні залиште на потім. Це допоможе уникнути відчуття хаосу. Якщо у вас на роботі є окремі чати для спілкування та налагодження робочих процесів, теж перегляньте їх, за умови що ви не робили це під час відпустки. Це допоможе вам зрозуміти, що ви "пропустили" та не почуватися відсторонено при поверненні до роботи.

Використовуйте "ефект відпустки"

Зазвичай у перші дні після відпочинку люди мають більше енергії та продуктивності. Використайте цей ресурс аби відшукати нові нестандартні підходи у роботі або/чи полегшити процес. Крім того, підвищена енергійність допоможе у перші дні або навіть тижні зробити максимум справ, які накопичились за час відпустки, не відкладайте їх у довгий ящик.

Почніть із простих завдань

З попереднього пункту витікає наступне – не беріться одразу за складні проєкти. Перші декілька днів варто приділити рутинним чи більш легким справам, яких скоріш за все накопичилось чимало. Їхнє успішне виконання дозволить вам згадати призабуті навички, відчути впевненість і поступово "розкачатися".

Складіть план на тиждень

Складіть список пріоритетних справ, які потрібно зробити якомога швидше. Окремо виділіть ті, які можна делегувати. Те, що може почекати – відкладіть. Чіткий план допоможе швидше увійти в робочий ритм і уникнути ситуації, при якій ви не знатимете, за що хапатися. Окрім того, це допоможе уникнути перенавантаження у перші дні, коли ви ще не повністю втягнулися у повноцінний робочий процес.

Зробіть робоче місце приємним

Зробіть перестановку на робочому місці. Якщо ви привезли з відпустки якісь пам’ятні сувеніри (горнятко чи декоративну статуетку) – додайте її на свій стіл. Такі речі створюють позитивний настрій і допомагають легше адаптуватися. Також гарним нагадуванням про відпочинок буде фото з відпочинку, яке служитиме нагадуванням, що наступна відпустка не так вже і далеко.

Пам’ятайте про баланс

Не намагайтеся надолужити все одразу. Дайте собі час на адаптацію. Впродовж дня робіть невеликі перерви, якщо є можливість - виходьте на свіже повітря. В обідню перерву за можливості віддайте перевагу невеличкій прогулянці. Так ви збережете продуктивність без перевтоми.

