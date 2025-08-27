$41.400.03
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
01:39 • 12206 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 83155 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 56198 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 123659 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 144629 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 144469 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57978 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153591 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 64122 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Після відпустки важко повернутися до робочого ритму. УНН зібрав поради, як адаптуватися до роботи, використовуючи "ефект відпустки" та плануючи завдання.

Довгоочікувана відпустка дарує відпочинок і нові враження, але повернення до робочих буднів може здатися справжнім викликом. Часто важко налаштуватися на звичний ритм та зосередитися на завданнях через брак мотивації та відчуття хаосу. УНН зібрав поради, аби адаптація до робочого процесу пройшла максимально легко.

Поверніться до режиму завчасно

За декілька днів до виходу на роботу спробуйте налаштувати режим: лягати та вставати у звичний для робочого періоду час. Це допоможе організму легше перебудуватися після відпускного "вільного графіка" і не відчувати стрес через недостатній сон.

Перегляньте пошту та повідомлення

Виділіть окремий час, щоб упорядкувати вхідні повідомлення на пошту та в месенджерах. Почніть із найважливіших листів, а другорядні залиште на потім. Це допоможе уникнути відчуття хаосу. Якщо у вас на роботі є окремі чати для спілкування та налагодження робочих процесів, теж перегляньте їх, за умови що ви не робили це під час відпустки. Це допоможе вам зрозуміти, що ви "пропустили" та не почуватися відсторонено при поверненні до роботи.

Використовуйте "ефект відпустки"

Зазвичай у перші дні після відпочинку люди мають більше енергії та продуктивності. Використайте цей ресурс аби відшукати нові нестандартні підходи у роботі або/чи полегшити процес. Крім того, підвищена енергійність допоможе у перші дні або навіть тижні зробити максимум справ, які накопичились за час відпустки, не відкладайте їх у довгий ящик.

Почніть із простих завдань

З попереднього пункту витікає наступне – не беріться одразу за складні проєкти. Перші декілька днів варто приділити рутинним чи більш легким справам, яких скоріш за все накопичилось чимало. Їхнє успішне виконання дозволить вам згадати призабуті навички, відчути впевненість і поступово "розкачатися".

Складіть план на тиждень

Складіть список пріоритетних справ, які потрібно зробити якомога швидше. Окремо виділіть ті, які можна делегувати. Те, що може почекати – відкладіть. Чіткий план допоможе швидше увійти в робочий ритм і уникнути ситуації, при якій ви не знатимете, за що хапатися. Окрім того, це допоможе уникнути перенавантаження у перші дні, коли ви ще не повністю втягнулися у повноцінний робочий процес.

Зробіть робоче місце приємним

Зробіть перестановку на робочому місці. Якщо ви привезли з відпустки якісь пам’ятні сувеніри (горнятко чи декоративну статуетку) – додайте її на свій стіл. Такі речі створюють позитивний настрій і допомагають легше адаптуватися. Також гарним нагадуванням про відпочинок буде фото з відпочинку, яке служитиме нагадуванням, що наступна відпустка не так вже і далеко.

Пам’ятайте про баланс

Не намагайтеся надолужити все одразу. Дайте собі час на адаптацію. Впродовж дня робіть невеликі перерви, якщо є можливість - виходьте на свіже повітря. В обідню перерву за можливості віддайте перевагу невеличкій прогулянці. Так ви збережете продуктивність без перевтоми.

Альона Уткіна

