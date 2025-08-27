$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:35 • 436 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 12347 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 83353 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 56371 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123931 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 144763 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144640 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58016 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153603 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 64128 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
64%
751мм
Популярные новости
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 8160 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 12365 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 12590 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 10353 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 4014 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 438 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 48249 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 46477 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123934 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Илон Маск
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сумы
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 13147 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 63797 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 114934 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 137065 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 64694 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Боеприпасы
Дія (сервис)
Доллар США
Гривна

Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов

Киев • УНН

 • 438 просмотра

После отпуска трудно вернуться в рабочий ритм. УНН собрал советы, как адаптироваться к работе, используя "эффект отпуска" и планируя задачи.

Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов

Долгожданный отпуск дарит отдых и новые впечатления, но возвращение к рабочим будням может показаться настоящим вызовом. Часто трудно настроиться на привычный ритм и сосредоточиться на задачах из-за нехватки мотивации и ощущения хаоса. УНН собрал советы, чтобы адаптация к рабочему процессу прошла максимально легко.

Вернитесь к режиму заблаговременно

За несколько дней до выхода на работу попробуйте настроить режим: ложиться и вставать в привычное для рабочего периода время. Это поможет организму легче перестроиться после отпускного "свободного графика" и не испытывать стресс из-за недостаточного сна.

Самые востребованные профессии после окончания войны: кого будут искать работодатели17.07.2025, 17:03 • 9585 просмотров

Просмотрите почту и сообщения

Выделите отдельное время, чтобы упорядочить входящие сообщения на почту и в мессенджерах. Начните с самых важных писем, а второстепенные оставьте на потом. Это поможет избежать ощущения хаоса. Если у вас на работе есть отдельные чаты для общения и налаживания рабочих процессов, тоже просмотрите их, при условии что вы не делали это во время отпуска. Это поможет вам понять, что вы "пропустили" и не чувствовать себя отстраненно при возвращении к работе.

Используйте "эффект отпуска"

Обычно в первые дни после отдыха люди имеют больше энергии и продуктивности. Используйте этот ресурс, чтобы найти новые нестандартные подходы в работе или/и облегчить процесс. Кроме того, повышенная энергичность поможет в первые дни или даже недели сделать максимум дел, которые накопились за время отпуска, не откладывайте их в долгий ящик.

Начните с простых задач

Из предыдущего пункта вытекает следующее – не беритесь сразу за сложные проекты. Первые несколько дней стоит уделить рутинным или более легким делам, которых скорее всего накопилось немало. Их успешное выполнение позволит вам вспомнить подзабытые навыки, почувствовать уверенность и постепенно "раскачаться".

Развенчаны мифы о панических атаках: программа Елены Зеленской "Ты как?" раскрывает правду23.07.2025, 16:06 • 4985 просмотров

Составьте план на неделю

Составьте список приоритетных дел, которые нужно сделать как можно быстрее. Отдельно выделите те, которые можно делегировать. То, что может подождать – отложите. Четкий план поможет быстрее войти в рабочий ритм и избежать ситуации, при которой вы не будете знать, за что хвататься. Кроме того, это поможет избежать перегрузки в первые дни, когда вы еще не полностью втянулись в полноценный рабочий процесс.

Сделайте рабочее место приятным

Сделайте перестановку на рабочем месте. Если вы привезли из отпуска какие-то памятные сувениры (кружку или декоративную статуэтку) – добавьте ее на свой стол. Такие вещи создают позитивное настроение и помогают легче адаптироваться. Также хорошим напоминанием об отдыхе будет фото с отдыха, которое будет служить напоминанием, что следующий отпуск не так уж и далеко.

Помните о балансе

Не пытайтесь наверстать все сразу. Дайте себе время на адаптацию. В течение дня делайте небольшие перерывы, если есть возможность - выходите на свежий воздух. В обеденный перерыв по возможности отдайте предпочтение небольшой прогулке. Так вы сохраните продуктивность без переутомления.

Туризм в этом году принес на треть больше, чем в прошлом: какие регионы лидируют по сборам26.08.2025, 17:19 • 3170 просмотров

Алена Уткина

Лайфхакипубликации