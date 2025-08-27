Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов

Долгожданный отпуск дарит отдых и новые впечатления, но возвращение к рабочим будням может показаться настоящим вызовом. Часто трудно настроиться на привычный ритм и сосредоточиться на задачах из-за нехватки мотивации и ощущения хаоса. УНН собрал советы, чтобы адаптация к рабочему процессу прошла максимально легко.

Вернитесь к режиму заблаговременно

За несколько дней до выхода на работу попробуйте настроить режим: ложиться и вставать в привычное для рабочего периода время. Это поможет организму легче перестроиться после отпускного "свободного графика" и не испытывать стресс из-за недостаточного сна.

Просмотрите почту и сообщения

Выделите отдельное время, чтобы упорядочить входящие сообщения на почту и в мессенджерах. Начните с самых важных писем, а второстепенные оставьте на потом. Это поможет избежать ощущения хаоса. Если у вас на работе есть отдельные чаты для общения и налаживания рабочих процессов, тоже просмотрите их, при условии что вы не делали это во время отпуска. Это поможет вам понять, что вы "пропустили" и не чувствовать себя отстраненно при возвращении к работе.

Используйте "эффект отпуска"

Обычно в первые дни после отдыха люди имеют больше энергии и продуктивности. Используйте этот ресурс, чтобы найти новые нестандартные подходы в работе или/и облегчить процесс. Кроме того, повышенная энергичность поможет в первые дни или даже недели сделать максимум дел, которые накопились за время отпуска, не откладывайте их в долгий ящик.

Начните с простых задач

Из предыдущего пункта вытекает следующее – не беритесь сразу за сложные проекты. Первые несколько дней стоит уделить рутинным или более легким делам, которых скорее всего накопилось немало. Их успешное выполнение позволит вам вспомнить подзабытые навыки, почувствовать уверенность и постепенно "раскачаться".

Составьте план на неделю

Составьте список приоритетных дел, которые нужно сделать как можно быстрее. Отдельно выделите те, которые можно делегировать. То, что может подождать – отложите. Четкий план поможет быстрее войти в рабочий ритм и избежать ситуации, при которой вы не будете знать, за что хвататься. Кроме того, это поможет избежать перегрузки в первые дни, когда вы еще не полностью втянулись в полноценный рабочий процесс.

Сделайте рабочее место приятным

Сделайте перестановку на рабочем месте. Если вы привезли из отпуска какие-то памятные сувениры (кружку или декоративную статуэтку) – добавьте ее на свой стол. Такие вещи создают позитивное настроение и помогают легче адаптироваться. Также хорошим напоминанием об отдыхе будет фото с отдыха, которое будет служить напоминанием, что следующий отпуск не так уж и далеко.

Помните о балансе

Не пытайтесь наверстать все сразу. Дайте себе время на адаптацию. В течение дня делайте небольшие перерывы, если есть возможность - выходите на свежий воздух. В обеденный перерыв по возможности отдайте предпочтение небольшой прогулке. Так вы сохраните продуктивность без переутомления.

