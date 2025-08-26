Туризм в этом году принес на треть больше, чем в прошлом: какие регионы лидируют по сборам
За семь месяцев 2025 года местные бюджеты получили 178 млн грн туристического сбора, что на 35,7% больше, чем в прошлом году. Лидерами по уплате являются Киев, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Киев стал лидером по туристическим сборам с начала этого года, принеся около четверти из всех полученных от него местными бюджетами 178 миллионов гривен, сообщили во вторник в Государственной налоговой службе, пишет УНН.
Детали
"За январь-июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года - это +35,7 %, или 46,9 млн грн", - говорится в сообщении.
За семь месяцев 2024 года уплата сбора составила, как указано, 131,1 млн грн.
Топ-регионы по туристическому сбору
Лидерство в уплате продолжают удерживать:
- Киев – 42,5 млн грн;
- Львовская – 33,2 млн грн;
- Ивано-Франковская – 26,1 млн грн;
- Закарпатская области –15,3 млн гривен.
Кто платит сбор
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания.
Не являются плательщиками туристического сбора: лица с инвалидностью; дети с инвалидностью; лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (но не более одного сопровождающего); ветераны войны. Это означает, что во время путешествий или пребывания в гостиницах, хостелах и других местах размещения эти граждане не платят туристический сбор.
Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания: до 0,5 % минимальной зарплаты – для граждан Украины; до 5 % – для иностранцев.
