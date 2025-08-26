Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами

Київ став лідером за туристичними зборам з початку цього року, принісши близько чверті з усіх отриманих від нього місцевими бюджетами 178 мільйонів гривень, повідомили у вівторок у Державній податковій службі, пише УНН.

Деталі

"За січень-липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року - це +35,7 %, або 46,9 млн грн", - ідеться у повідомленні.

За сім місяців 2024 року сплата збору становила, як вказано, 131,1 млн грн.

Топ-регіони за туристичним збором

Лідерство у сплаті продовжують тримати:

Київ – 42,5 млн грн;

Львівська – 33,2 млн грн;

Івано-Франківська – 26,1 млн грн;

Закарпатська області –15,3 млн гривень.

Хто сплачує збір

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

Не є платниками туристичного збору: особи з інвалідністю; діти з інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого); ветерани війни. Це означає, що під час подорожей або перебування у готелях, хостелах та інших місцях розміщення ці громадяни не сплачують туристичний збір.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України; до 5 % – для іноземців.

