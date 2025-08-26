Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 2378 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 24080 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 55880 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 30430 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 53305 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 29010 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 112944 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 55144 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53430 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177054 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
47%
749мм
Популярнi новини
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 86122 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 79044 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 41672 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 26312 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 10773 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 3006 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 24080 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 53305 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 79703 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 112944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Харків
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 10964 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 42180 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 86621 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 40742 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 165497 перегляди
Актуальне
Гривня
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Євро

Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами

Київ • УНН

 • 792 перегляди

За сім місяців 2025 року місцеві бюджети отримали 178 млн грн туристичного збору, що на 35,7% більше, ніж торік. Лідерами зі сплати є Київ, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області.

Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами

Київ став лідером за туристичними зборам з початку цього року, принісши близько чверті з усіх отриманих від нього місцевими бюджетами 178 мільйонів гривень, повідомили у вівторок у Державній податковій службі, пише УНН.

Деталі

"За січень-липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року - це +35,7 %, або 46,9 млн грн", - ідеться у повідомленні.

За сім місяців 2024 року сплата збору становила, як вказано, 131,1 млн грн.

Топ-регіони за туристичним збором

Лідерство у сплаті продовжують тримати:

  • Київ – 42,5 млн грн;
    • Львівська – 33,2 млн грн;
      • Івано-Франківська – 26,1 млн грн;
        • Закарпатська області –15,3 млн гривень.

          Туризм в Україні відновлюється: зростає попит на тури та раннє бронювання закордонних мандрівок – Держагентство розвитку туризму20.06.25, 15:51 • 2002 перегляди

          Хто сплачує збір

          Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

          Не є платниками туристичного збору: особи з інвалідністю; діти з інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого); ветерани війни. Це означає, що під час подорожей або перебування у готелях, хостелах та інших місцях розміщення ці громадяни не сплачують туристичний збір.

          Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

          Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України; до 5 % – для іноземців.

          Світовий ринок туризму зросте втричі до 2040 року, Китай витрачатиме найбільше 02.07.25, 12:01 • 1499 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоЕкономікаНерухомість
          Гривня
          Львівська область
          Державна податкова служба України
          Івано-Франківська область
          Закарпатська область
          Флорида
          Київ
          Харків