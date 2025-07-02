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Світовий ринок туризму зросте втричі до 2040 року, Китай витрачатиме найбільше

Київ • УНН

 • 273 перегляди

Аналітики прогнозують зростання світових витрат на туристичні подорожі з 5 трильйонів доларів у 2024 році до 15 трильйонів доларів у 2040 році. Країни, що розвиваються, насамперед Китай, Індія та Саудівська Аравія, стануть головними рушіями цього зростання.

Світовий ринок туризму зросте втричі до 2040 року, Китай витрачатиме найбільше

До 2040 року ринок відпочинкових подорожей коштуватиме $15 трлн. Щорічні витрати споживачів на подорожі потрояться. Про це ідеться у звіті дослідження Boston Consulting Grouр (BCG), оцінках Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC).

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Світові витрати на відпочинок і туристичні подорожі потрояться протягом наступних 15 років завдяки попиту з боку ринків, що розвиваються. Про це ідеться у звіті провідної консалтингової компанії Boston Consulting Grouр (BCG).

Згідно зі звітом Boston Consulting Group, щорічні споживчі витрати на подорожі потрояться з $5 трлн у 2024 році до $15 трлн у 2040 році. При цьому міжнародні туристичні подорожі зростуть більш ніж утричі - з $424 млрд у 2024 році до $1,4 трлн у 2040 році. 

Китай стане країною з найвищими витратами на відпочинок. Китай, Індія та Саудівська Аравія стимулюватимуть значне зростання туристичної індустрії.

 - прогнозують аналітики.

"Ринки, що розвиваються, справді сприятимуть значному зростанню, такі країни, як Китай, Індія та Саудівська Аравія", — каже Лара Кослоу, старший партнер BCG та один із авторів звіту.

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Можлива поява "оновленої" курортної культури; цьому сприятиме зростання середнього класу у вищевказаних країнах. Подібний приклад продемонстрували США декілька десятилість тому. Тоді також відбувалося зростання рівня заробітку і можливостей серед верств середнього класу Сполучених Штатів.

Разом з тим Вloomberg зауважує:

Туристичну галузь важко оцінити кількісно.

Більшість оцінок, наприклад, Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), включають такі речі, як витрати на ресторани або вплив працівників сфери гостинності на місцеву економіку; у квітні ця організація підрахувала, що до кінця цього року індустрія досягне 11,7 трильйона доларів, або 10,3% світового валового внутрішнього продукту.

- пише видання.

 Цифри BCG відповідають тому ж підходу, резюмує Вloomberg.

Примітно, що дослідження BCG не враховувало поточні ризики торговельних війн або геополітичних конфліктів, які можуть зірвати подорожі у великих регіонах, таких як Близький Схід. Кослоу каже, що ці ситуації наразі "дуже незрозумілі".

Нагадаємо

УНН передавав, що попри постійні загрози та нестабільність, українці не відмовляються від подорожей. У фокусі - безпечні напрямки: Львівщина, Івано-Франківщина та Закарпаття. Проте галузь стикається з новими труднощами: сезонні коливання цін, нестача персоналу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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