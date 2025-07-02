Світовий ринок туризму зросте втричі до 2040 року, Китай витрачатиме найбільше
Київ • УНН
Аналітики прогнозують зростання світових витрат на туристичні подорожі з 5 трильйонів доларів у 2024 році до 15 трильйонів доларів у 2040 році. Країни, що розвиваються, насамперед Китай, Індія та Саудівська Аравія, стануть головними рушіями цього зростання.
До 2040 року ринок відпочинкових подорожей коштуватиме $15 трлн. Щорічні витрати споживачів на подорожі потрояться. Про це ідеться у звіті дослідження Boston Consulting Grouр (BCG), оцінках Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC).
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Світові витрати на відпочинок і туристичні подорожі потрояться протягом наступних 15 років завдяки попиту з боку ринків, що розвиваються. Про це ідеться у звіті провідної консалтингової компанії Boston Consulting Grouр (BCG).
Згідно зі звітом Boston Consulting Group, щорічні споживчі витрати на подорожі потрояться з $5 трлн у 2024 році до $15 трлн у 2040 році. При цьому міжнародні туристичні подорожі зростуть більш ніж утричі - з $424 млрд у 2024 році до $1,4 трлн у 2040 році.
Китай стане країною з найвищими витратами на відпочинок. Китай, Індія та Саудівська Аравія стимулюватимуть значне зростання туристичної індустрії.
"Ринки, що розвиваються, справді сприятимуть значному зростанню, такі країни, як Китай, Індія та Саудівська Аравія", — каже Лара Кослоу, старший партнер BCG та один із авторів звіту.
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Можлива поява "оновленої" курортної культури; цьому сприятиме зростання середнього класу у вищевказаних країнах. Подібний приклад продемонстрували США декілька десятилість тому. Тоді також відбувалося зростання рівня заробітку і можливостей серед верств середнього класу Сполучених Штатів.
Разом з тим Вloomberg зауважує:
Туристичну галузь важко оцінити кількісно.
Більшість оцінок, наприклад, Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC), включають такі речі, як витрати на ресторани або вплив працівників сфери гостинності на місцеву економіку; у квітні ця організація підрахувала, що до кінця цього року індустрія досягне 11,7 трильйона доларів, або 10,3% світового валового внутрішнього продукту.
Цифри BCG відповідають тому ж підходу, резюмує Вloomberg.
Примітно, що дослідження BCG не враховувало поточні ризики торговельних війн або геополітичних конфліктів, які можуть зірвати подорожі у великих регіонах, таких як Близький Схід. Кослоу каже, що ці ситуації наразі "дуже незрозумілі".
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