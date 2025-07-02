Світовий ринок туризму зросте втричі до 2040 року, Китай витрачатиме найбільше

Аналітики прогнозують зростання світових витрат на туристичні подорожі з 5 трильйонів доларів у 2024 році до 15 трильйонів доларів у 2040 році. Країни, що розвиваються, насамперед Китай, Індія та Саудівська Аравія, стануть головними рушіями цього зростання.