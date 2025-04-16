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Financial Times

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The Guardian

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В Індії побудують другу розкішну вежу Trump Towers у місті Гургаон

Київ • УНН

 • 3248 перегляди

В Індії розширюється проєкт Trump Towers. У Гургаоні зведуть другу 51-поверхову вежу Trump Residences Gurgaon на 298 квартир, що принесе 35 млрд рупій доходу.

В Індії побудують другу розкішну вежу Trump Towers у місті Гургаон

В Індії розширюється проект Trump Towers. Оголошено про будівництво другої вежі Трампа в Гургаоні. Проект передбачає значні інвестиції та має на меті отримати понад 30 мільярдів рупій доходу.

Передає УНН із посиланням на The Economic Times та Bloomberg.

Деталі

Trump Organization оголосила про житловий проект в Індії, у місті Гургаон: ідеться про про побудову другої вежі NCR Trump Tower. Планується, що Гургаон стане єдиним містом після Нью-Йорка, в якому буде дві житлові вежі Trump Towers.

Загалом новий житловий проєкт Trump Residences Gurgaon складатиметься з двох 51-поверхових веж на 298 квартир. Проєкт буде завершено через 5 років і, як очікується, принесе 35 мільярдів рупій доходу від продажів.

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"15.04.25, 10:27 • 5352 перегляди

Будуватимуть вежу північно-індійські компанії Smartworld Developers і Tribeca Developers, - вони є офіційними представниками проектів під брендом Дональда Трампа в Індії.

Коментар

Той факт, що ми розширюємося в цьому чудовому місті, говорить про виняткове партнерство, яке ми побудували, і величезну впевненість компанії Trump Organization в майбутньому Гургаона

- заявив у прес-релізі Ерік Трамп, виконавчий віце-президент Trump Organization.

Згідно зі звітом консультанта з нерухомості CBRE, продажі елітного житла в семи найбільших містах Індії зросли на 28% у першому кварталі цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Apple перевозить 600 тонн айфонів з Індії до США, щоб обійти мита Трампа - Reuters10.04.25, 15:58 • 8401 перегляд

Довідка

Трамп передав управління своєю компанією синам і передав свої активи в траст. Але фахівці уважно вивчають, як іноземні кошти надходять до Trump Organization - у США піднімають питання про те, чи можуть такі відносини впливати на політичні рішення адміністрації президента-республіканця.

Наразі компанія синів Трампа прагне скористатися високим попитом на розкішні будинки в найбільш густонаселеній країні світу. Цікаво, що узгодження проєкту відбувається на тлі перемовин США та Індії щодо двосторонньої торгівельної угоди. Індію нещодавно було обкладено відповідними митними тарифами, але вдвічі меншими, ніж ті, що стягуються з деяких інших сусідніх країн.

Нагадаємо

Азійські країни реагують на митні тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT11.04.25, 16:28 • 11087 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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