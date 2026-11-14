путін висунув ультиматум Великій Британії: йдеться про ядерну зброю і Україну - The Telegraph

російський диктатор володимир путін висунув черговий ультиматум, цього разу - Великій Британії. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Деталі

За даними видання, вимога увійшла до переліку пропозицій, підготовлених росіянами щодо припинення війни. кремль наполягає, щоб Британія не використовувала свій ядерний потенціал для захисту інших європейських держав.

Також The Telegraph повідомляє, що росія готова розглядати можливість припинення вогню лише за виконання своїх вимог. москва також вимагає зупинити постачання Україні західної зброї, військової техніки та іншої продукції.

Контекст

Раніше УНН повідомляв, що росія вимагає від НАТО не лише не включати Україну до свого складу, а й виключити з Альянсу Фінляндію, а також відмовитися від розміщення військових баз НАТО в країнах Балтії. Водночас вимоги кремля стосуються Молдови та білорусі.

Кремль хоче повного контролю над всім Донбасом, включно над територіями, які контролює Україна. Також російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу.

Крім того, росіяни вимагають офіційної відмови України від інтеграції в НАТО, закріплення позаблокового статусу в Конституції України, "демілітаризації" морських портів Миколаївської і Одеської області. Фактично це означає неможливість України використовувати їх в якості військово-морських баз.

Нагадаємо

США звернулися до росії з проханням підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачала б кроки з боку рф, спрямовані на зниження напруженості на континенті.