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путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph

Киев • УНН

 • 3868 просмотра

россия включила требование не применять британское ядерное оружие для защиты других европейских государств. Кремль также хочет остановить поставки Украине западного оружия.

путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph

российский диктатор владимир путин выдвинул очередной ультиматум, на этот раз - Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Детали

По данным издания, требование вошло в перечень предложений, подготовленных россиянами относительно прекращения войны. кремль настаивает, чтобы Британия не использовала свой ядерный потенциал для защиты других европейских государств.

Также The Telegraph сообщает, что россия готова рассматривать возможность прекращения огня только при выполнении своих требований. москва также требует остановить поставки Украине западного оружия, военной техники и другой продукции.

Контекст

Ранее УНН сообщал, что россия требует от НАТО не только не включать Украину в свой состав, но и исключить из Альянса Финляндию, а также отказаться от размещения военных баз НАТО в странах Балтии. В то же время требования кремля касаются Молдовы и белоруссии.

Кремль хочет полного контроля над всем Донбассом, включая территории, которые контролирует Украина. Также российский план предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, а также выход Финляндии из альянса.

Кроме того, россияне требуют официального отказа Украины от интеграции в НАТО, закрепления внеблокового статуса в Конституции Украины, "демилитаризации" морских портов Николаевской и Одесской областей. Фактически это означает невозможность Украины использовать их в качестве военно-морских баз.

Напомним

США обратились к россии с просьбой подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое предусматривало бы шаги со стороны рф, направленные на снижение напряженности на континенте.

Евгений Устименко

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