В Индии построят вторую роскошную башню Trump Towers в городе Гургаон

В Индии расширяется проект Trump Towers. Объявлено о строительстве второй башни Трампа в Гургаоне. Проект предусматривает значительные инвестиции и имеет целью получить более 30 миллиардов рупий дохода.

Передает УНН со ссылкой на The Economic Times и Bloomberg.

Trump Organization объявила о жилищном проекте в Индии, в городе Гургаон: речь идет о строительстве второй башни NCR Trump Tower. Планируется, что Гургаон станет единственным городом после Нью-Йорка, в котором будет две жилые башни Trump Towers.

В целом новый жилищный проект Trump Residences Gurgaon будет состоять из двух 51-этажных башен на 298 квартир. Проект будет завершен через 5 лет и, как ожидается, принесет 35 миллиардов рупий дохода от продаж.

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Будут строить башню северо-индийские компании Smartworld Developers и Tribeca Developers, - они являются официальными представителями проектов под брендом Дональда Трампа в Индии.

Тот факт, что мы расширяемся в этом прекрасном городе, говорит об исключительном партнерстве, которое мы построили, и огромной уверенности компании Trump Organization в будущем Гургаона