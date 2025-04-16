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В Индии построят вторую роскошную башню Trump Towers в городе Гургаон

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

В Индии расширяется проект Trump Towers. В Гургаоне возведут вторую 51-этажную башню Trump Residences Gurgaon на 298 квартир, что принесет 35 млрд рупий дохода.

В Индии построят вторую роскошную башню Trump Towers в городе Гургаон

В Индии расширяется проект Trump Towers. Объявлено о строительстве второй башни Трампа в Гургаоне. Проект предусматривает значительные инвестиции и имеет целью получить более 30 миллиардов рупий дохода.

Передает УНН со ссылкой на The Economic Times и Bloomberg.

Детали

Trump Organization объявила о жилищном проекте в Индии, в городе Гургаон: речь идет о строительстве второй башни NCR Trump Tower. Планируется, что Гургаон станет единственным городом после Нью-Йорка, в котором будет две жилые башни Trump Towers.

В целом новый жилищный проект Trump Residences Gurgaon будет состоять из двух 51-этажных башен на 298 квартир. Проект будет завершен через 5 лет и, как ожидается, принесет 35 миллиардов рупий дохода от продаж.

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Будут строить башню северо-индийские компании Smartworld Developers и Tribeca Developers, - они являются официальными представителями проектов под брендом Дональда Трампа в Индии.

Комментарий

Тот факт, что мы расширяемся в этом прекрасном городе, говорит об исключительном партнерстве, которое мы построили, и огромной уверенности компании Trump Organization в будущем Гургаона

- заявил в пресс-релизе Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization.

Согласно отчету консультанта по недвижимости CBRE, продажи элитного жилья в семи крупнейших городах Индии выросли на 28% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Apple перевозит 600 тонн айфонов из Индии в США, чтобы обойти пошлины Трампа - Reuters10.04.25, 15:58 • 8396 просмотров

Справка

Трамп передал управление своей компанией сыновьям и передал свои активы в траст. Но специалисты внимательно изучают, как иностранные средства поступают в Trump Organization - в США поднимают вопрос о том, могут ли такие отношения влиять на политические решения администрации президента-республиканца.

Сейчас компания сыновей Трампа стремится воспользоваться высоким спросом на роскошные дома в самой густонаселенной стране мира. Интересно, что согласование проекта происходит на фоне переговоров США и Индии о двустороннем торговом соглашении. Индия недавно была обложена соответствующими таможенными тарифами, но вдвое меньшими, чем те, что взимаются с некоторых других соседних стран.

Напомним

Азиатские страны реагируют на таможенные тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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