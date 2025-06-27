Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни

Попри постійні загрози та нестабільність, українці не відмовляються від подорожей. У фокусі - безпечні напрямки: Львівщина, Івано-Франківщина та Закарпаття. Проте галузь стикається з новими труднощами: сезонні коливання цін, нестача персоналу. Про це в коментарі УНН директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

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Як зазначає Царук, наразі українці вибирають подорожі до західної України - це Івано-Франківська область, це Львівська, це Закарпаття.

Ці три регіони, які найбільше цікавлять і куди найбільше їдуть туристи, тому що, по-перше, там є достатня значна база готельна. По-друге, інфраструктура налагоджена, і третє, є зручне транспортне сполучення - зазначив Царук.

За його словами, хоч і люди вибирають подорожі до моря, проте безпекова ситуація ще не така, щоби можна говорити, що значна кількість українців саме поїде на море.

Це перше, друге - як ми бачимо, червень місяць був аномально холодним, тому море, і навіть, якби була безпекова ситуація інакша, то все одно б червень був провальним місяцем - вказав експерт.

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Він зазначив, що поки йде війна люди будуть їхати на відпочинок до західних регіонів, де гірська місцевість.

"У всякому разі не на море, тому що там безпекова ситуація, на жаль, не сприяє відпочинку", - додає Царук.

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Проблеми та виклики розвитку

За його словами, на жаль, продовжується ситуація, яка була і минулого року, коли більшість бронювань готелів людьми відбуваються в короткостроковому проміжку.

"Тобто приймається рішення за тиждень до поїздки, за 10 днів, максимум за місяць. Це більшість тих людей, які бронюють, які приймають рішення", - зазначає експерт.

Він наголошує, що туризм не відірваний від того, що відбувається в країні.

"Звичайно, що відчувається і проблема з нестачею персоналу. І відповідно це впливає певним чином на якість послуг. Персонал доводиться шукати і не просто зараз знайти, і знову ж таки, ситуація в країні така, що не всі будуть згодні їхати працювати в готелі. Проте, я би не сказав, що це дуже позначається на сервісі. Це скажімо так візуально одиничні випадки. Турист поки цього не помічає, тому що немає ж такого масового туризму як до війни, і знову ж таки готелі не заповнені навіть зараз на 100%", - зазначає експерт.

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Як змінилися ціни

За словами експерта, нічого ж не стоїть на місці, все дорожчає, і не лише туризм, а у тому числі і оплата праці, бензин тощо.

"Тому безумовно, що і сектор гостинності на це реагує і безумовно доводиться, щоб бути рентабельним, частково піднімати ціни. Але це все корелюється, тому що сегмент туризму він такий, що є пікові дати, піковий період, де всі заробляють. Як авіаквитки, тобто, якщо ви зараз будете їхати в липні-серпні, то навіть бюджетні авіалінії на вас зараз заробляють хороші гроші. А якщо ви будете їхати в жовтні і листопаді, то безумовно ви можете там по дуже привабливих цінах - 29 або 39 євро поїхати в хороші напрямки. Так само і тут. Ціни могли би піднятися ще більше, але, по-перше, треба розуміти, що внутрішній туризм залежить від попиту. І якщо максимально підняти різко ціни, то зрозуміло, що люди будуть думати… або поїдуть там в якусь в засоби розміщення, які мають не такі високі ціни. Тому це конкурентне середовище… в один момент не можна піднімати ціни, навіть якщо це готелі рівня чотирьох-п'ять зірок", - наголошує Царук.

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Він додає, що ціни залежать від загальної ситуації на ринку.

"Тому різкого якогось підвищення цін цього року не спостерігається. Більше того, навіть в одеських готелях, хороших готелях ціни… якщо брати за минулим роком, то вони підняли незначно. Якщо говорити, що готель коштував 1500 гривень за номер, то він зараз коштує 1700 гривень за номер. Проте, давайте подивимося на ціни в супермаркетах, на деякі продукти там ціни піднялися там ледве не на третину", - резюмував Царук.

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