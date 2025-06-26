Які регіони найпривабливіші для туристів - нові дані

Найпривабливішим для туристів з початку року став Київ, тут сплатили чверть від 132 млн грн туристичного збору по країні за п'ять місяців цього року, при чому загальна цифра зросла на третину у річному вимірі, пише УНН з посиланням на дані Державної податкової служби.

У цьому році сплата туристичного збору зросла більше, ніж на третину, порівняно з минулим роком. У січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору - повідомили у службі.

За 5 місяців минулого року, як вказано, надійшло 98,6 млн гривень.

Які регіони у топі

"Найпривабливіше місто для туристів - Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн гривень)", - ідеться у повідомленні.

Також серед лідерів такі області:

Львівська - 24,7 млн грн;

Івано-Франківська - 21,2 млн грн;

Закарпатська - 10,5 млн гривень.

Довідково

Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Податкові агенти - суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, - перераховують його до місцевого бюджету.

Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: