Які регіони найпривабливіші для туристів - нові дані
Київ • УНН
За п'ять місяців цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору, що на третину більше порівняно з минулим роком. Київ лідирує, зібравши 25% від загальної суми, або 33 млн грн.
Найпривабливішим для туристів з початку року став Київ, тут сплатили чверть від 132 млн грн туристичного збору по країні за п'ять місяців цього року, при чому загальна цифра зросла на третину у річному вимірі, пише УНН з посиланням на дані Державної податкової служби.
У цьому році сплата туристичного збору зросла більше, ніж на третину, порівняно з минулим роком. У січні-травні цього року місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору
За 5 місяців минулого року, як вказано, надійшло 98,6 млн гривень.
Які регіони у топі
"Найпривабливіше місто для туристів - Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн гривень)", - ідеться у повідомленні.
Також серед лідерів такі області:
- Львівська - 24,7 млн грн;
- Івано-Франківська - 21,2 млн грн;
- Закарпатська - 10,5 млн гривень.
Довідково
Туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Податкові агенти - суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, - перераховують його до місцевого бюджету.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:
- до 0,5 % мінімальної зарплати - для громадян України;
- до 5 % - для іноземців.