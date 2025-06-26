Какие регионы наиболее привлекательны для туристов - новые данные

Самым привлекательным для туристов с начала года стал Киев, здесь уплатили четверть от 132 млн грн туристического сбора по стране за пять месяцев этого года, причем общая цифра выросла на треть в годовом измерении, пишет УНН со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

В этом году уплата туристического сбора выросла больше, чем на треть, по сравнению с прошлым годом. В январе-мае этого года местные бюджеты получили 132 млн грн туристического сбора - сообщили в службе.

За 5 месяцев прошлого года, как указано, поступило 98,6 млн гривен.

Какие регионы в топе

"Самый привлекательный город для туристов - Киев. 25% уплаченного туристического сбора приходится на столицу (33 млн гривен)", - говорится в сообщении.

Также среди лидеров такие области:

Львовская - 24,7 млн грн;

Ивано-Франковская - 21,2 млн грн;

Закарпатская - 10,5 млн гривен.

Справочно

Туристический сбор уплачивают налоговым агентам граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом перед временным размещением в местах проживания. Налоговые агенты - субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночлега): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.п., - перечисляют его в местный бюджет.

Перечень налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания: