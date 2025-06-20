Захід України та узбережжя залишаються туристичними лідерами - Держтуризму

У першому кварталі 2025 року мандрівники в Україні найчастіше обирали для подорожей західні області та морське узбережжя. Про це під час брифінгу повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака, передає УНН.

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Табака розповіла, що українці активно мандрують усередині країни, не зважаючи на війну.

Ми можемо відстежувати настрої мандрівників, які обирають подорожі в Україні. За допомогою сплаченого туристичного збору. І за перший квартал 2025 року серед лідерів – залишаються західні території України. Це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Хмельницька, також Тернопільська область. І навколо Києва подорожують. І, звісно, в літній сезон навіть попри такі тривожні ночі та небезпеки обирають відпочинок на морі – зазначила голова Державного агентства розвитку туризму.

За її словами, українці найбільше прагнуть перезавантаження, відпочинку на природі та біля води.

Загалом основний запит – це сон, відпочинок на природі, відпочинок біля водойми – річка, озеро чи море – додала Наталя Табака.

Довідка

Державне агентство розвитку туризму здійснює аналітичний моніторинг внутрішнього туризму на основі даних про туристичний збір. Ці дані допомагають формувати державну політику у сфері туризму.

Нагадаємо

Попри повномасштабне вторгнення, внутрішній туризм в Україні поступово відновлюється, зберігаючи лідерські позиції для регіонів із природними ресурсами та рекреаційними можливостями.

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