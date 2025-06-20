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Захід України та узбережжя залишаються туристичними лідерами - Держтуризму

Київ • УНН

 • 434 перегляди

У першому кварталі 2025 року українці обирали для подорожей західні області та морське узбережжя, про що повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака. Мандрівники прагнуть перезавантаження та відпочинку на природі, особливо біля водойм.

Захід України та узбережжя залишаються туристичними лідерами - Держтуризму

У першому кварталі 2025 року мандрівники в Україні найчастіше обирали для подорожей західні області та морське узбережжя. Про це під час брифінгу повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака, передає УНН.

Деталі

Табака розповіла, що українці активно мандрують усередині країни, не зважаючи на війну.

Ми можемо відстежувати настрої мандрівників, які обирають подорожі в Україні. За допомогою сплаченого туристичного збору. І за перший квартал 2025 року серед лідерів – залишаються західні території України. Це Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Хмельницька, також Тернопільська область. І навколо Києва подорожують. І, звісно, в літній сезон навіть попри такі тривожні ночі та небезпеки обирають відпочинок на морі

– зазначила голова Державного агентства розвитку туризму.

За її словами, українці найбільше прагнуть перезавантаження, відпочинку на природі та біля води.

Загалом основний запит – це сон, відпочинок на природі, відпочинок біля водойми – річка, озеро чи море

– додала Наталя Табака.

Довідка

Державне агентство розвитку туризму здійснює аналітичний моніторинг внутрішнього туризму на основі даних про туристичний збір. Ці дані допомагають формувати державну політику у сфері туризму.

Нагадаємо

Попри повномасштабне вторгнення, внутрішній туризм в Україні поступово відновлюється, зберігаючи лідерські позиції для регіонів із природними ресурсами та рекреаційними можливостями.

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку 27.05.25, 11:04 • 108922 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Суспільство
Львівська область
Хмельницька область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Україна
Київ
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